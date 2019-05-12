Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Не секрет, что многие автомобили на вторичном рынке имеют скрученный пробег. Эксперты выяснили, на каких моделях показания одометра корректируют чаще всего.

На 60 тыс. км "моложе"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Стало известно, на сколько продавцы подержанных машин в среднем скручивают пробег, и какие модели чаще всего становятся объектом таких манипуляций. Специалисты Авто.ру выяснили это, сопоставив данные из объявлений по продаже автомобилей, которые раньше уже выставлялись на этом сайте предыдущими владельцами.

Предсказуемо доля машин со скрученным пробегом и размер его корректировки растут с увеличением возраста автомобиля. Так, у годовалых машин пробег скручивают редко - в среднем в 3% случаев. Среди "трехлеток" (их обычно продают по истечении гарантии производителя) будет уже 11% автомобилей со скрученным пробегом. Среди 10-летних машин примерно каждая пятая прошла через процедуру корректировки километража, а среди 15-летних - уже каждая четвертая.

"У российских потребителей есть особенность - между двумя одинаковыми по состоянию машинами покупатель почти всегда выбирает с меньшим пробегом. Сложно представить, какая доля автомобилей на российских дорогах имеет скрученный пробег, и часто владельцы об этом даже не догадываются или не хотят в это верить. Однако покупка машины со скрученным пробегом чревата скрытыми рисками ремонта, а иногда и низким уровнем безопасности в связи с техническим состоянием автомобиля", - говорит руководитель коммерческих сервисов и продаж Авто.ру Роман Цупер.

Что касается величины корректировки показаний одометра, у автомобилей 2017 года выпуска скручивают в среднем "всего" 21,5 тыс. км, у "трехлеток" - почти 40 тысяч, а 10- и 15-летние машины "молодеют" уже на 55 тысяч и 68 тыс. км соответственно. В среднем получается около 57 тыс. км, что составляет примерно три года службы автомобиля (если брать за основу среднестатистический годовой пробег у машины в России в 20 тыс. км). Но некоторые продавцы не стесняются и могут скрутить несколько сотен тысяч километров.

По мнению директора компании "ПодборАвто" Дениса Еременко, наиболее оптимальной покупкой с точки зрения соотношения цены и реального пробега являются автомобили в возрасте 3 лет, когда машина стоит уже значительно дешевле новой, можно купить в богатой комплектации, а пробег может быть еще не таким большим и составлять порядка 50 тыс. км.

"Скрученный пробег может таить в себе риски для покупателя тем, что он будет выполнять не те регламентные работы, которые предусмотрены на том или ином определенном пробеге, а это негативно скажется на состоянии автомобиля и может привести к печальным последствиям", - предупреждает эксперт.

А вот технический специалист компании "GiPA Россия" Сергей Бочаров считает, что наиболее оптимальным возрастом для приобретения подержанного автомобиля является 6-7 лет, когда уже произведены замены на постгарантийных машинах, и они имеют пробег между 100 и 200 тыс. км.

"Американцы" с тёмным прошлым

Фото: Пресс-служба Dodge.

Кроме того, специалисты Авто.ру выяснили, на автомобилях каких марок пробег скручивают чаще всего. Так, изменения показаний одометра имеет почти каждый третий подержанный автомобиль Chrysler (30% со скрученным пробегом) и Acura (28%), а также каждый четвертый Dodge (26%), Pontiac (25%) и Honda (24%). Получается, что чаще всего пробег корректируют на премиальных автомобилях из США, ведь тот же бренд Acura изначально создавался для американского рынка.

"Пробег может быть скрученным у большинства машин, ввезенных из Штатов, где на них накатывали много тысяч километров. Дабы машина была привлекательна покупателю - пробег корректируют. Всем же хочется автомобиль с пробегом до 100 тыс. км, несмотря на возраст в 10 лет, к примеру", - комментирует Денис Еременко.

В свою очередь, Сергей Бочаров отмечает, что автомобили премиум-класса имеют большой запас прочности, но даже несмотря на всю сложность скручивания километража на таких машинах (пробег может находиться в 50 разных блоках, включая ключи автомобиля), специалисты по корректировке пробега научились работать и с ними.

Чуть меньше шансов купить машину со скрученным пробегом будет при выборе автомобилей Lada, Fiat, Mazda, Mitsubishi, Chevrolet, Saab, Suzuki, Alfa Romeo, Renault и Ford. Несоответствие показаний одометра и данных из прошлых объявлений на Авто.ру было выявлено у каждого пятого автомобиля этих марок. Таким образом, после премиальных иномарок чаще всего скручивают пробег у отечественных автомобилей Lada. Причем происходит это в основном на уже давно снятых с производства моделях Lada Samara и Lada 2106 (36% и 33% соответственно), а реже всего - на Lada Xray и Vesta (4% и 5%).

По словам Дениса Еременко, на "Ладах", особенно на "классике" и семействе "Самара", пробеги крутят порой, чтобы "набить" руку, и по старой памяти, как в былые времена. А вот модели Lada Vesta и Xray достаточно новые и еще не накатали большие пробеги, чтобы в большом количестве быть подверженными корректировке одометров, добавляет Сергей Бочаров. Что касается массовых иномарок, таких как Chevrolet, Renault и Ford, то они, по словам эксперта, используются как автомобили на каждый день, а значит, имеют большой среднегодовой пробег, но их ресурс еще останется для последующих владельцев.

Реже всего скручивают пробег у автомобилей Mini - лишь в 7% случаев. Также невелики шансы нарваться на машину с непонятным прошлым при покупке Bentley и Smart (у каждой марки 10% машин с измененными данными о пробеге).

Как поясняет Денис Еременко, на Mini, Bentley и Smart пробеги крайне малы, поскольку у них в основном городская или сезонная эксплуатация: не набирается критически большой пробег, чтобы его отматывать до более низких показателей. К тому же покупают такие машины чаще энтузиасты и любители марки, а они достаточно просто могут определить пробег по косвенным признакам и обычно перед покупкой пользуются услугами сервисов для диагностики, отмечает Сергей Бочаров.

Купить автомобиль из "Такси"

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Между тем, антирейтинг моделей, у которых чаще всего скручивают пробег, отличается от статистики по маркам. В лидерах - давно снятый с производства Peugeot 406: пробег был скорректирован почти у половины машин (точнее, у 45%). Чуть меньше этот показатель у минивэна Chrysler Voyager (40%) и кроссовера Toyota Venza (38%). А среди моделей, которые практически всегда продаются с честным пробегом, оказались Land Rover Discovery, Porsche 911, Mercedes-Benz GLA, Porsche Macan, BMW 4-Series и BMW X4.

"Peugeot 406, скорее всего, один из лидеров по корректировке пробега из-за своей культовости, благодаря фильмам "Такси”. Чем меньше пробег - тем больше спрос на "легенду кино”. Минивэны Chrysler Voyager подвергаются изменению пробега из-за того, что это семейная машина, чаще всего привезенная из США, на которых очень много ездят, накатывая огромные пробеги в тех же путешествиях. Toyota Venza, по сути, имеют такую же участь, - комментирует Денис Еременко. - Что касается Mercedes-Benz GLA, Porsche Macan, BMW 4-Series и BMW X4, то это относительно свежие автомобили, и на них еще практически нет пробегов больше 150 тыс. км, которые бы отталкивали потенциального покупателя б/у премиума. Land Rover Discovery - одна из тех машин, которая может, наоборот, гордиться большим пробегом, как показателем того, что она надежна и на ней можно беспроблемно ездить. Porsche 911 - спортивный авто, который только может страдать от того, что его разбивают, пробег - не самое главное и потому его особо не скручивают".

Не секрет, что у независимых дилеров и перекупщиков скручивание пробега практически всегда входит в предпродажную подготовку подержанного автомобиля. Это подтверждает и статистика Авто.ру, согласно которой в салонах независимых дилеров скрученный пробег имеет четверть машин, а среди предложений перекупщиков объектом манипуляций с километражем стал уже каждый третий автомобиль (35%). Даже у частных продавцов встретить машину с честным пробегом куда проще - изменения показаний одометра имеют почти 16% автомобилей, продающихся "из рук в руки". А реже всего машины со скорректированным пробегом встречаются среди предложений официальных дилеров - лишь 7% машин, продающихся через них, прошли через эту процедуру.

Как говорит Роман Цупер, официальные дилеры дорожат репутацией и имеют ряд обязательств для сохранения своего статуса. К тому же большинство подержанных машин поступают к ним после одного владельца через трейд-ин. Частные автосалоны же устанавливают правила сами, что отражается в стоимости и качестве продаваемых ими машин. К сожалению, не у всех есть возможность позволить себе дорогой подержанный автомобиль от дилера, поэтому и у недобросовестных продавцов покупатели всегда найдутся.

"Встретить автомобиль со скрученным пробегом можно у любого продавца. Официальный дилер - вовсе не гарантия того, что автомобиль будет "чистым”. Там также продают и такси, и битые, и со многими другими проблемами автомобили. Даже первые владельцы машины могут скручивать пробег. Но сами официальные дилеры пробеги не крутят - это факт, но купить с ним могут: вопрос цены.

Главное - обходить стороной так называемые "серые салоны” и площадки, где с вероятностью 99% будет не только проблемный автомобиль, но и возможные скрытые платежи и комиссии. Многие покупатели осознанно "берут” машину со скрученным пробегом, прежде всего, исходя из того, что автомобиль проходит по их бюджету. В "серых салонах” и у перекупов машины еще неплохо готовят к продаже, наводя марафет, что, конечно, подкупает людей", - резюмирует Денис Еременко.