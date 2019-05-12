Немец о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского автомобиля

Lada Vesta с тех пор, как появилась на рынке, заставила обратить на себя внимание не только российских автолюбителей, но и иностранных. Последние в основном отзываются о вазовской модели хорошо, умеренно и справедливо критикуя те или иные моменты. Предлагаем квинтэссенцию мнения о кросс-версии универсала Lada Vesta SW от журналиста немецкого издания Kfz-betrieb, являющегося официальным журналом Ассоциации автомобильной промышленности Германии:

"После известий об уходе Lada из Европы название российского бренда вызовет у поклонников лёгкую ностальгию. Полноприводный внедорожник Lada 4x4 Urban не отличался комфортабельностью, уши исходили кровью от работы двигателя и посторонних шумов с улицы, а водитель рисковал прослыть старпёром, помешанным на хобби, связанном с преодолением бездорожья.

Поэтому, подходя к Lada Vesta SW Cross, испытываешь смешанные чувства: ты не знаешь, чего ждать от этого автомобиля. Однако оранжевый цвет, как солнце, подогревает интерес и выглядит довольно самобытно, выделяясь из толпы автомобилей, выкрашенных в монохромные цвета.

Владельцы Lada 4x4 крайне редко расстаются со своим автомобилем - если уж купили, то он внукам в наследство достанется. Поэтому, наверное, и для тех, кто выбирает Lada Vesta, вопрос остаточной стоимости не стоит остро.

Специалисты по маркетингу Lada указывают на следующие преимущества автомобиля, выполненного в концепции X-дизайна: крупная решётка радиатора с большим шильдиком фирменной ладьи, наличие хромированных элементов, обвес в стиле кроссовера и мускулистые пропорции.

Представление о внутреннем пространстве полностью соответствует впечатлениям от внешнего вида Lada Vesta SW Cross - здесь спокойно разместятся пять взрослых пассажиров, включая водителя. Задний диван имеет подогрев - вероятно, отголоски российской родословной и особенностей климата. Багажник тоже просторный: пять коробок с водой и ящик пива прекрасно размещаются там, оставляя достаточно места для других покупок.

Поэтому, когда соберётесь в выходной день с семьёй за покупками, вам не придётся арендовать соседский фургон.

Шоппинг - дело хорошее, но куда больше удовольствия от Lada Vesta SW Cross получаешь, когда ловишь взгляды людей, обративших внимание на твой автомобиль. Обычно так бывает, когда едешь на раритетной модели, а здесь это происходит с современной машиной!

Тем не менее, главное, что должен уметь автомобиль - ездить. И с этим у Vesta SW Cross тоже всё обстоит неплохо. На первой презентации автомобиля говорили, что он предназначен для дорог на юге России: очевидно, речь шла о дорогах с выбоинами. Подвеска Vesta действительно прекрасно ведёт себя при езде по неровной поверхности, честно отрабатывая каждый толчок. Подводит динамика - хочется более быстрого старта, но об этом забываешь, когда разгоняешь автомобиль до 170 км/ч по прямому шоссе.

Для Lada Vesta SW Cross доступен безальтернативный 106-сильный бензиновый двигатель объёмом 1.6 литра. В пару к нему можно выбрать либо 5-ступенччатую "ручку", либо приноровиться к автоматизированной - "роботу" АМТ. Мотор имеет одно неоспоримое преимущество - он надёжен, так как все инженерные решения проверены годами.

Немного огорчает расхода топлива. Средний показатель, который указан в паспорте авто, - 7.1 литра. При этом мы во время проведения тест-драйва не смогли опустить показатель ниже 8.2 литра. О том, что показатели по выбросам очень далеки от норм, действующих в ЕС сегодня, даже не будем говорить.

Vesta SW Cross в максимальной комплектации стоит 17 990 евро (1 314 000 млн рублей по курсу на 8 мая 2019 года). За эти деньги автомобиль укомплектован действительно хорошо: камера заднего вида, обогрев лобового стекла, 17-дюймовые легкосплавные диски, упомянутый подогрев заднего дивана, мультимедиа с навигацией (иногда работает некорректно)".

Вот такое впечатление о кросс-универсале Lada Vesta составил немецкий журналист.

Напомним, в России цена на модель начинается от 779 900 рублей, купить Vesta SW Cross в максимальной комплектации можно за 926 900 рублей. Линейка двигателей включает в себя 106-сильный мотор 1.6 литра и 122-сильный агрегат объёмом 1.8 литра. Механическая КП доступна для обоих, а "робот" положен более мощной версии.