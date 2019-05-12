Пять человек погибли при нападении на отель в пакистанском Гвадаре

Пять человек стали жертвами субботней атаки вооруженных людей на гостиницу в пакистанском городе Гвадар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

По их данным, погибли три охранника, один служащий отеля и один военный моряк. Представители сил безопасности ликвидировали нападавших.

Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана"*. Она заявила, что нападение было направлено против китайских и других иностранных инвесторов.

Стоит отметить, что Белуджистан, который граничит как с Ираном, так и с Афганистаном, является самой бедной провинцией Пакистана, но обладает богатыми запасами природного газа и различных полезных ископаемых.

Премьер-министр страны Имран Хан осудил атаку, назвав ее попыткой саботировать экономические проекты и процветание Пакистана.