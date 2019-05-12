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12.05.2019 19:22
Рубрика: В мире

Пять человек погибли при нападении на отель в пакистанском Гвадаре

Текст: Юрий Когалов

Пять человек стали жертвами субботней атаки вооруженных людей на гостиницу в пакистанском городе Гвадар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.

По их данным, погибли три охранника, один служащий отеля и один военный моряк. Представители сил безопасности ликвидировали нападавших.

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Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана"*. Она заявила, что нападение было направлено против китайских и других иностранных инвесторов.

Стоит отметить, что Белуджистан, который граничит как с Ираном, так и с Афганистаном, является самой бедной провинцией Пакистана, но обладает богатыми запасами природного газа и различных полезных ископаемых.

Премьер-министр страны Имран Хан осудил атаку, назвав ее попыткой саботировать экономические проекты и процветание Пакистана.

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