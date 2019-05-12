Пять самых дешевых универсалов российского рынка

"РГ" проанализировала ситуацию в сегменте универсалов и приводит рейтинг наиболее доступных "сараев" для тех, кто стремится перевезти и "картину, и картонку, и маленькую собачонку".

Lada Granta

Современное исполнение универсала Lada Granta не является для поклонников продукции АвтоВАЗа чем-то принципиально новым. Ведь фактически мы имеем дело с перелицованной версией модели Lada Kalina, а последняя, как известно, ушла в небытие после рестайлинга всего субкомпактного вазовского семейства, случившегося перед стартом Московского автосалона 2018 года.

Как бы то ни было, модификация универсал является на сегодня самым дорогой в семействе Lada Granta - вилка цен составляет от 461 900 до 648 800 рублей. В разряде же универсалов нашего рынка это самая доступная модель. При этом наиболее дешевой окажется версия с начальным 1,6-литровым 87-сильным бензиновым "восьмиклапанником" и 5-ступенчатой "механикой".

Следующее в ценовой иерархии исполнение с 1,6-литровым 98-сильным бензиновым мотором и 4-диапазонным "автоматом" Jatco обойдется от 621 500 рублей, а топовый 1,6-литровый 106-сильный бензиновый двигатель сочетается как с 5-ступенчатой "механикой" (от 556 500 рублей), так и с 5-фирменным вазовским 5-ступенчатым "роботом" AMT.

Что может предложить самый доступный универсал российского рынка кроме привлекательной цены? Не в последнюю очередь компактные внешние габариты (4084х1700х1504 мм при колесной базе 2476 мм), благодаря чему для такого автомобиля несложно найти место на тесной парковке. Межосевое расстояние здесь такое же, что и у других кузовных модификаций Granta. Как следствие, задний ряд тесноват.

Но багажный отсек при этом вполне вместительный - увеличивается с 360 до 675 л, если сложить спинку дивана. К преимуществам можно отнести также недорогие ремонт и запчасти, возможность выбора надежной и "комфортной" японской автоматической трансмиссии, приемлемую динамику с топовым 106-сильным силовым агрегатом и современные электронные помощники (системы: BAS, ESC, TCS, HSА). Недостатками принято считать посредственную шумоизоляцию, не самую интересную управляемость и недостаточную стойкость к коррозии.

Lada Vesta SW

Lada Vesta SW позиционируется АвтоВАЗом как пятидверный универсал "гольф-класса", адресованный, в первую очередь, семейным людям. Однако фактически это игрок компактного класса, не имеющий прямых конкурентов в своем сегменте, а к косвенным можно отнести соразмерный лифтбек Skoda Rapid.

Вскоре после дебюта в июне 2017 года "пятидверку" начали выпускать на мощностях завода "Lada Ижевск". Усилиями шеф-дизайнера Стива Маттина Lada Vesta SW можно без натяжки назвать самым красивым вазовским универсалом.

Важно, что покатая крыша не урезала места на заднем ряду, где по меркам сегмента достаточно просторно, а вот багажный отсек главным образом из соображений экономии (а конкретно из-за унификации панели пола в заднем свесе с седаном Vesta) не отличается по вместительности от такового у седана (480 литров под полкой). При этом у "пятидверки" есть такое конкурентное преимущество, как двойной пол: под первым настилом находится 95-литровая ниша, под вторым - полноразмерная "запаска".

Погрузочную площадку можно увеличить до 825 литров, сложив спинки задних сидений. Ровной площадки при этом, к сожалению, не образуется.

Моторная линейка Lada Vesta SW включает два бензиновых "атмосферника" объемом 1,6 и 1,8 л. (106 и 122 л.с. соответственно). Оба сочетаются с 5-ступенчатой "механикой" и 5-ступенчатым "роботом" AMT. К известным преимуществам такого универсала относят драйверские качества, точный руль с регулировкой по наклону и вылету, снабженный электроусилителем и эффективные тормоза - с ABS, EBD, ESP и системой помощи при экстренном торможении.

Грузовой потенциал усиливают штатные рейлинги на крыше, а клиренс 178 мм облегчает вылазки на бездорожье и езду по разбитым региональным дорогам. К недостаткам можно отнести крупные кузовные стойки, затрудняющие обзор, посредственную шумоизоляцию, не самую передовую мультимедиа, проблемы с ЛКП и главное, как считают верные клиенты марки, завышенные цены. Они начинается с 676 900 рублей и заканчиваются на отметке 873 900 рублей. Уже в базе имеется пара подушек безопасности, ESP, ABS, кондиционер, технология помощи при старте в гору, подогрев передних сидений, круиз-контроль и "электропакет".

Lada Largus

Строго говоря, Lada Largus с необъятным багажником или, как вариант, семью посадочными местами балансирует на стыке сегментов. И тем не менее пассажирскую версию этой модели сегодня часто рассматривают как альтернативу Lada Vesta SW. Коробки передач для всех вариантов модели на сегодня - только "механика". Вазовский бензиновый "восьмиклапанник" объемом 1,6 л развивает 87 л.с., французский 1,6-литровый мотор - 102 л.с.

Цены начинаются с 590 900 рублй за пятиместный 87-сильный вариант и заканчиваются на отметке 736 400 рублей за топовое, щедро оснащенное семиместное исполнение модели. Особняком стоит битопливное исполнение с тем же французским силовым агрегатом, потребляющим как бензин, так и метан. Точная отдача битопливного мотора пока не обнародована, но, как правило, работа на метане забирает порядка 5-10 л.с. от имеющихся ста шести. Цены на версию Largus 1,6 MT CNG начинаются с 889 900 рублей.

Плюсы вазовского бестселлера хорошо известны. Это и большая площадь бокового остекления, и редкая в сегменте распашная задняя дверь, и большая габаритная высота (1670 мм, облегчающая погрузку и загрузку).

Отметим также комфортное и энергоемкое шасси, большую колесную базу, обеспечивающую отличную курсовую устойчивость и, конечно же, просторный салон - пятиместный в базе и семиместный как опция. Маневрирование в стесненных пространства затрудняет опять-таки межосевое расстояние 2905 мм.

В пятиместной компоновке вместимость багажника составляет 560 литров, в семиместной - 135 литров, а со сложенной спинкой дивана - до 2350 литров. К недостаткам отнесем аскетичный и устаревший салон, отсутствие современной мультимедиа, посредственную шумоизоляцию и повышенный расход топлива на высоких скоростях за отсутствием шестой передачи у механической трансмиссии.

Ford Focus Wagon

Фото: Пресс-служба Ford.

В июле легковое отделение компании Ford свернет свой российский бизнес, но тем не менее для российских поклонников марки именно сейчас наступили "золотые времена" - они могут серьезно сэкономить при покупке американской "пятидверки", поскольку все модели Ford продаются сейчас с большими скидками, а именно - аж на 175 000 рублей дешевле, чем до сообщений о сворачивании бизнеса "американцев" в России. Так, к примеру, Ford Focus Wagon с начальным 1,6-литровым 105-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой "механикой" (доступен также и преселективный "робот") можно приобрести за 848 000 рублей.

Похожая ситуация и с другими вариациями "сарая". Вариант со "средним" 1,6-литровым бензиновым мотором мотором и "механикой" и преселективным "роботом" распродают за 1 034 500 рублей и 1 074 500 рублей соответственно. А наиболее мощную и дорогую версию с 1,5-литровым бензиновым 150-ситльным мотором и "автоматом" отдают за 1 245 500 рублей. Как бы то ни было, следует знать, что Ford Focus Wagon отличает неплохой для наших дорог клиренс 160 мм, достаточно неприхотливые бензиновые "атмосферники" (105 или 125 л.с.) и чуть менее надежный, но очень бодрый 1,5-литровый наддувный EcoBoost (150 л.с.).

Багажный отсек универсала способен принять 476 литров груза, а при сложенных сидениях второго ряда и вовсе 1502 литров. Задняя независимая подвеска и информативный и острый руль отвечают за азартную езду. Подвеска при этом, даром что плотная, настроена с прицелом на комфорт. Передовая мультимедиа SYNC идет с 8-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой с голосовых команд на русском языке и сервисов Apple CarPlay и Android Auto. К недостаткам относят тесный по меркам голф-сегмента задний ряд и не очень обширную адаптацию к нашим условиям. Скажем, здесь маленький бачок для "омывайки", недостаточная шумоизоляция, короткоходная подвеска может сработать на отбой при быстрой езде по разбитым дорогам.

Kia Ceed SW

Не считая модели Kia Rio X-Line, балансирующего на стыке сегментов универсалов и кроссоверов, Kia Ceed SW - единственный "вагон" корейской марки на российском рынке.

Модель уже третьего поколения дебютировала в марте 2018 года на автосалоне в Женеве и неплохо продается ввиду современного конструктива, модной внешности и практичных решений.

Достаточно сказать, что у этого игрока "гольф-класса" багажный отсек на вушительные 600 литров, а при сложенном (в пропорции 40:20:40) диване получаем и вовсе 1650 литров. Помимо вместимости грузовой отсек здесь может похвастать подпольем для мелкой поклажи, рельсовыми направляющими и крючками для сеток.

Российская моторная линейка включает три бензиновых мотора объемом 1,4 и 1,6 литра, мощностью 100, 128 и 140 л.с. Базовая трансмиссия - 6-ступенчатая "механика". Для 1,6-литрового 128-сильного мотора опционально предлагается 6-диапазонный "автомат", а для 140-сильного турбомотора - 7-диапазонный "робот" с двумя сцеплениями. Цены начинаются с отметки 1 099 900 рублей за 1,4-литровый атмосферный вариант с "механикой" и заканчиваются на отметке 1 639 900 рублей за наиболее динамичный и щедро укомплектованный турбированный 140-сильный вариант с "роботом".

В актив корейской модели можно записать небедную начальную комплектацию (шесть подушек безопасности, ABS, EBD, VSM, BAS, кондиционер, датчик света, "электропакет" и др) и верхние комплектации с такими передовыми помощниками, как система мониторинга слепых зон, ассистент при выездке с парковки задним ходом, системы автоторможения и распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль. Система "Drive Mode Select позволяет выбирать режимы движения, варьируя настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления.