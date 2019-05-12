Продажи подержанных машин выбираются из тени

В I квартале этого года объем продаж автомобилей с пробегом подрос всего на 0,5 процента. Впрочем, похожую динамику продемонстрировал и рынок новых машин (0,4 процента). Большая разница заметна лишь в физических объемах: в б/у сегменте они составили 1,14 миллиона единиц, а в новом - 368 тысяч.

Рынок подержанных машин менее подвержен колебаниям: растет он медленнее нового, падает тоже не слишком критично. В прошлом же году продажи новых выросли на 12 процентов, а бывалых - на 2,4. При этом по итогам 2018 года объем обоих рынков в деньгах оказался идентичным: 2,37 и 2,38 триллиона рублей. Однако учитывая, что на каждый новый автомобиль продается 3,3 авто с пробегом, финансы на рынке подержанных машин оборачиваются гораздо быстрее. По мнениям экспертов, высказанным на конференции Used Cars Forum-2019, автодилеры должны уделять больше внимания работе последним. "Рынок авто с пробегом более стабилен, чем рынок новых, - считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов, - он менее подвержен колебаниям, а значит более предсказуем и не так сильно зависит от макроэкономических шоков".

В этом году, по прогнозам, рынок автомобилей с пробегом, как и новых, вырастет на три процента

И для дилеров здесь поле непаханое, поскольку 87 процентов б/у автомобилей до сих пор продаются "из рук в руки", через перекупщиков или корпоративные автопарки, но никак не через официальные дилерские центры (из 5,42 миллиона штук, реализованных в прошлом году, через ДЦ прошло лишь 760 тысяч). По мнению Удалова, рынок б/у нуждается в регулировании, чтобы продавать или покупать автомобиль через дилерские сети было выгодно и владельцу авто, и потенциальному покупателю, и государству. Тем более что и сам рынок тяготеет к выходу из тени: по статистике Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), доля продаж дилерами увеличилась с 6 процентов в 2014 году до 13 процентов в 2018-м. Есть цель к 2022 году занять треть рынка. Но расти этот бизнес, считает президент РОАД Олег Мосеев, может только на прозрачном рынке. И ключевыми условиями его "обеления" являются введение ответственности за скручивание пробега, отмена двойного НДС, которое существует в цепочке "юрик-физик-юрик", прозрачность данных по залогам и обременению и т.д.

Бизнес по продаже подержанных авто для ДЦ в принципе достаточно новый, но, по словам управляющего директора "Авито Авто" Ивана Гуза, в этом сегменте в дилерском сообществе тоже есть свои лидеры и аутсайдеры. Так, у первых авто с пробегом оборачивается 25 дней, у вторых - 54. Надо активно управлять стоимостью машины и помнить, что с каждым днем пребывания на складе дилера автомобиль становится дешевле, а его простой - дороже. По наблюдению экспертов, лидеры бизнеса по продаже б/у машин снижают стоимость неликвида примерно каждые 9 дней.

"При дедовском подходе - продать машину за ту стоимость, по которой купил, плюс 10-15 процентов маржи - авто будет пылиться на складе год и приносить убытки, - добавляет глава компании CarPrice Денис Долматов, - есть машины ликвидные, есть неликвидные. И при продажах необходимо ориентироваться на доход не с единицы, а с общего количества. То есть первые можно продать с хорошей прибылью, а вторые - с небольшой потерей".