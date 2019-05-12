Путин рассказал о чувствах на акции "Бессмертный полк"

"Вот отец у меня. Как он мог пройти по площади в 45-м году? Никак. Он всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноге. Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в параде Победы? Нет. Но они, именно простые солдаты, добывали победу. И добыли ее огромной ценой", - сказал глава государства.

Когда Владимир Путин впервые принял участие в шествии, то подумал, что отец не мог пройти по Красной площади, но заслужил, чтобы пронесли его портрет. "Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких-участников войны, наверное, тоже думают об этом", - заключил президент.