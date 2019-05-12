Новости

В Беларуси празднуют День Государственного герба и флага 12:09
Пять самых дешевых универсалов российского рынка 12:05
В Литве проходят президентские выборы 11:51
Донские власти определили суммы выплат пострадавшим от взрыва газа 11:50
Психолог посоветовала, как войти в рабочий ритм после праздников 11:46
Сицилийский городок предлагает дома за один евро 11:44
Видео: Bentley превратили в танк 11:38
На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении 11:35
Гендиректор "Говорит Москва": Доренко знал о своем серьезном диагнозе 11:35
Названы самые фотогеничные станции метро 11:24
Советник Зеленского пообещал продолжить курс на "войну с Россией" 11:21
Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею 11:05
Заведется ли машина на простых карандашах вместо свечей 11:02
На Шри-Ланке арестовали богослова, связанного с организатором взрывов 10:40
Видео: На Камчатке медведь украл холодильник у охотников 10:30
Движение на ТТК в Москве ограничат на три месяца 10:22
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП 10:10
В Ленобласти фура насмерть сбила стоявшую на трассе участницу ДТП 09:59
Прощание с Доренко отменили из-за запрета полиции 09:33
В Ростовской области при пожаре погибли три человека 09:14
По факту взрыва газа в Ростовской области возбуждено дело 08:45
При взрыве газа в Ростовской области погибла девочка 08:40
Порошенко назвал украинскую армию одной из сильнейших в Европе 08:38
Названа основная причина аритмии у людей без вредных привычек 08:13
Разведка ДНР: Солдаты ВСУ застрелили командира, чтобы не идти в бой 08:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
12.05.2019 11:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые фотогеничные станции метро

Текст: Сергей Жуков

Станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии метро пассажиры фотографируют чаще остальных. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

До конца 2023 года столичное метро вырастет вдвое

По его словам, в апреле новая "Савеловская" стала лидером по количеству фотоснимков, опубликованных в соцсетях. В "народный" рейтинг вошли и другие станции столичной подземки. В списке популярных - "Солнцево", "Говорово", "Маяковская", "Комсомольская", "Парк Победы", "Румянцево", "Киевская", "ЦСКА" и "Саларьево".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону
Польский генерал призвал к налаживанию отношений с Россией
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
Разведка ДНР: Солдаты ВСУ застрелили командира, чтобы не идти в бой
Трое россиян вошли в десятку богатейших резидентов Великобритании