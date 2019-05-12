Названы самые фотогеничные станции метро

Станцию "Савеловская" Большой кольцевой линии метро пассажиры фотографируют чаще остальных. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в апреле новая "Савеловская" стала лидером по количеству фотоснимков, опубликованных в соцсетях. В "народный" рейтинг вошли и другие станции столичной подземки. В списке популярных - "Солнцево", "Говорово", "Маяковская", "Комсомольская", "Парк Победы", "Румянцево", "Киевская", "ЦСКА" и "Саларьево".