В "Зарядье" проходит конкурс детских и молодежных духовых оркестров

Масштабное музыкально-хоровое шоу рядом с Кремлем собрало 1400 юных музыкантов. Плюс сводный хор - еще триста звонких голосов. Выступают на двух площадках: на сцене парка "Зарядье" и на Площади Васильевский Спуск. Время: от рассвета (то есть с 9.00) и до вечера. По планам организаторов смотр завершится на сцене Большого амфитеатра "Зарядье" в 18.00.

Формат шоу - смотр-конкурс детских и молодежных духовых оркестров - расшифровывается так: проходит он в 3-й раз, раньше участники выступали в Александровском саду Московского Кремля, а последние два года облюбовали парк "Зарядье".

Слово "смотр" нужно понимать буквально: расчет организаторов на то, что посмотреть на юных музыкантов придут тысячи москвичей и приезжих. Причем, на этот праздник покупать билетов не нужно. Вход свободный и, соответственно, бесплатный. С погодой повезло. С утра в Москве +19°С, днем - облачно с прояснениями, до +22°С, вечером от 16°С до 21°С. Дождик ожидается ночью. Сказать, что небо благоволит к музыкально-одаренным детям, - это практически не погрешить против истины.

Суть конкурса в том, что лучшие из 1400 музыкантов и 300 хористов выйдут в финал. Главный приз - путевка на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который откроется на Красной площади через 103 дня: с 23 по 25 августа 2019 года.

Имена победителей назовут через две недели. В жюри вошли вице-президент Ассоциации духовых оркестров Анатолий Цеп, джазовый пианист и дирижер Сергей Жилин, начальник Военного института военных дирижеров Михаил Трунов и профессор Гнесинки Владимир Пушкарев. На мой вопрос - почему так долго? - организаторы ответили философски: большое видится с расстояния. В этом деле, торопиться не стоит.

Продолжаю философскую тональность, отмечу, что победа в конкурсе - понятие относительное. Проигравших нет. Выступить в центре Москвы на одной из самых популярных площадок и сорвать аплодисменты зрителей - большое событие для подростков. Среди участников преобладают оркестры, хоры и ансамбли барабанщиков из Москвы и области. Но приехали ребята из Орла, Тулы, Воронежа, Владимира, Калуги и Белгорода. Причем, не только из областных и районных центров - дерзнули выступить в Москве оркестры из небольших поселков. Например, Духовой оркестр детской музыкальной школы поселка Ставрово (Собинский район, Владимирская область) и Детский духовой оркестр из подмосковных Озёр.

- Вы просто молодцы! - не сдерживал эмоций Игорь Бутман. - Получилось все просто великолепно. Если бы я в вашем возрасте так замечательно играл, то где бы, интересно, я сейчас был?!

Многотысячная толпа зрителей ответила саксофонисту с мировым именем Игорю Михайлович Бутману смехом и аплодисментами. Все знают, чего он достиг. А за судьбой финалистов этого конкурса, пожалуй, надо понаблюдать. У многих большое будущее.