Новости

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры 21:45
В Адыгее загорелся рыбный завод 21:08
Голубя оштрафовали за превышение скорости 20:42
В Петербурге скончался основатель фотоагенства "Интерпресс" 20:40
Польша отказалась переходить на евро 20:38
В Иране назвали авианосцы США в Персидском заливе "мишенью" 20:15
Пять человек погибли при нападении на отель в пакистанском Гвадаре 19:22
"Спартак" обыграл "Уфу" благодаря голу Зе Луиша 18:50
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал девятым 18:32
Представители Польши в 13-й раз осмотрят фрагменты самолета Качиньского 18:14
Впервые на конно-спортивных соревнованиях в Литве победила россиянка 17:50
Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя 17:35
Новейшие броневики Oshkosh оказались непригодны для армии США 17:26
Шесть человек пострадали в результате стрельбы во французском Амьене 17:15
Опрос: В Британии партия Brexit опередила по популярности консерваторов 16:54
В Татарстане сошел с рельсов грузовой поезд 16:41
Москвичей предупредили о дачных пробках 16:40
Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Крыму 16:40
Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами 16:35
Видео: В Мьянме самолет совершил посадку без шасси 16:35
Гоним авто из Беларуси: недорогие эксклюзивы по цене Lada Vesta 16:30
Крым отмечает 75-летие освобождения от фашизма 16:26
ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море 16:14
Видео: маскот клуба НБА подколол "Матерь Драконов" стаканчиком 16:10
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Рады 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
12.05.2019 22:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Поэтория поезда

Московский Пасхальный фестиваль завершил свою программу
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Столичный выпуск № 100(7858)
Финальный концерт XVIII Московского Пасхального фестиваля прошел в Концертном зале "Зарядье", где Валерий Гергиев с оркестром и хором Мариинского театра исполнили программу сочинений Родиона Щедрина: московскую премьеру "Мессы поминовения" для хора a capella, написанной композитором в память Майи Плисецкой, и "Поэторию" на стихи Андрея Вознесенского. В роли чтеца выступил Сергей Безруков. Прозвучала также мистерия Дебюсси "Мученичество святого Себастьяна".

За день до закрытия Московского Пасхального фестиваля эту же программу Гергиев исполнял в Тульской филармонии и тоже в присутствии Родиона Щедрина, специально приезжавшего на концерт. Премьера щедринской партитуры в Туле была одной из идей Гергиева: старый русский город, через два года отмечающий 500-летие своего Кремля, связан с династией Щедриных, и это было своего рода приношение Гергиева композитору. А объявленные титульные композиторы нынешней афиши - Модест Мусоргский и Николай Римский-Корсаков - исполнялись на протяжении всего "железнодорожного" маршрута фестиваля, который за 16 дней прошел по 19 городам Сибири, Урала, Татарстана, центральным регионам России. Звучали и крупные оркестровые сочинения Мендельсона, Рахманинова, Чайковского, Брукнера, Вагнера, Дебюсси. Мариинский оркестр выступал, как всегда, в жестком режиме: в день два концерта или выступление в двух городах. Собственный день рождения Гергиев отметил дневным выступлением в Кемерово, где было объявлено, что здесь будет создан филиал Мариинского театра (третий после Владивостока и Владикавказа), а вечером он сыграл концерт в Томске, озвучив новую идею организации большого музыкального фестиваля в Сибири, участниками которого могли бы стать Томск, Новосибирск, Кемерово, Омск, Красноярск.

Фото: предоставлены Московским Пасхальным фестивалем/Александр Шапунов
На Московском Пасхальном Фестивале показали оперу Римского-Корсакова

Это факт, что Московский Пасхальный фестиваль давно перестал быть чисто музыкальным проектом, а представляет сегодня своего рода программу развития музыкальной инфраструктуры в регионах России. И здесь главные идеи Гергиева: это строительство концертных залов и комплексов в городах, музыкально-образовательные программы для детей, поддержка молодых музыкантов. Все эти темы он обсуждает по пути следования "пасхального" поезда с губернаторами и руководителями регионов, а также встречаясь с местной прессой.

Так, в день закрытия фестиваля утром, во время выступления в Смоленске прозвучала еще одна новость: с губернатором Смоленской области Алексеем Островским сегодня обсуждается идея создания в Смоленске на базе драматического театра четвертого филиала Мариинского театра. Смоленск - родина основоположника русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки, и Гергиев давно хотел сделать здесь какой-то крупный музыкальный проект. Кроме того, несколько лет назад он чудом спас от выселения из своего здания Смоленское музучилище имени М.И. Глинки, помог к 60-летию училища решить проблему с ремонтом крыши здания. Теперь у него появилась возможность присутствия Мариинского театра в этом городе.

Пасхальный фестиваль сегодня - своего рода программа развития музыкальной инфраструктуры в регионах России

"Если у нас будет общий проект, - сказал Гергиев, - то и мы, и смоляне выиграем от этого. Сколько названий мы можем предложить, например, детям: балет "Щелкунчик", "Волшебную флейту" Моцарта, "Руслана и Людмилу" Глинки! Мы найдем возможность сделать сначала что-то не громоздкое, а потом будем наращивать скорость".

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Тульская область Тула Московский Пасхальный фестиваль
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, почему он играет в хоккей с президентами
Иран серьезно ответит на любые силовые действия США
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме на Дону
Жена Доренко: Сергей знал о проблемах с сердцем
Власти опровергли информацию о взрывах в порту ОАЭ