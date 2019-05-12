Финальный концерт XVIII Московского Пасхального фестиваля прошел в Концертном зале "Зарядье", где Валерий Гергиев с оркестром и хором Мариинского театра исполнили программу сочинений Родиона Щедрина: московскую премьеру "Мессы поминовения" для хора a capella, написанной композитором в память Майи Плисецкой, и "Поэторию" на стихи Андрея Вознесенского. В роли чтеца выступил Сергей Безруков. Прозвучала также мистерия Дебюсси "Мученичество святого Себастьяна".

За день до закрытия Московского Пасхального фестиваля эту же программу Гергиев исполнял в Тульской филармонии и тоже в присутствии Родиона Щедрина, специально приезжавшего на концерт. Премьера щедринской партитуры в Туле была одной из идей Гергиева: старый русский город, через два года отмечающий 500-летие своего Кремля, связан с династией Щедриных, и это было своего рода приношение Гергиева композитору. А объявленные титульные композиторы нынешней афиши - Модест Мусоргский и Николай Римский-Корсаков - исполнялись на протяжении всего "железнодорожного" маршрута фестиваля, который за 16 дней прошел по 19 городам Сибири, Урала, Татарстана, центральным регионам России. Звучали и крупные оркестровые сочинения Мендельсона, Рахманинова, Чайковского, Брукнера, Вагнера, Дебюсси. Мариинский оркестр выступал, как всегда, в жестком режиме: в день два концерта или выступление в двух городах. Собственный день рождения Гергиев отметил дневным выступлением в Кемерово, где было объявлено, что здесь будет создан филиал Мариинского театра (третий после Владивостока и Владикавказа), а вечером он сыграл концерт в Томске, озвучив новую идею организации большого музыкального фестиваля в Сибири, участниками которого могли бы стать Томск, Новосибирск, Кемерово, Омск, Красноярск.

Это факт, что Московский Пасхальный фестиваль давно перестал быть чисто музыкальным проектом, а представляет сегодня своего рода программу развития музыкальной инфраструктуры в регионах России. И здесь главные идеи Гергиева: это строительство концертных залов и комплексов в городах, музыкально-образовательные программы для детей, поддержка молодых музыкантов. Все эти темы он обсуждает по пути следования "пасхального" поезда с губернаторами и руководителями регионов, а также встречаясь с местной прессой.

Так, в день закрытия фестиваля утром, во время выступления в Смоленске прозвучала еще одна новость: с губернатором Смоленской области Алексеем Островским сегодня обсуждается идея создания в Смоленске на базе драматического театра четвертого филиала Мариинского театра. Смоленск - родина основоположника русской классической музыки Михаила Ивановича Глинки, и Гергиев давно хотел сделать здесь какой-то крупный музыкальный проект. Кроме того, несколько лет назад он чудом спас от выселения из своего здания Смоленское музучилище имени М.И. Глинки, помог к 60-летию училища решить проблему с ремонтом крыши здания. Теперь у него появилась возможность присутствия Мариинского театра в этом городе.

Пасхальный фестиваль сегодня - своего рода программа развития музыкальной инфраструктуры в регионах России

"Если у нас будет общий проект, - сказал Гергиев, - то и мы, и смоляне выиграем от этого. Сколько названий мы можем предложить, например, детям: балет "Щелкунчик", "Волшебную флейту" Моцарта, "Руслана и Людмилу" Глинки! Мы найдем возможность сделать сначала что-то не громоздкое, а потом будем наращивать скорость".