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12.05.2019,  
13:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Десантный орабль "Петр Моргунов" в мае выйдет на швартовые испытания

Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Новейший большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" во второй половине мая нынешнего года выйдет на швартовые испытания. Испытания пройдут у достроечной набережной судостроительного завода "Янтарь".

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Как сообщили в группе информационного обеспечения ВМФ России, экипаж большого десантного корабля успешно завершил полный цикл подготовки в объединенном учебном центре Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Моряки учились по специальным программам личного состава экипажей десантных кораблей. С 13 по 18 мая состоится заселение экипажа на "Петра Моргунова".

А в июне 2019 года корабль выйдет в назначенные морские районы для проведения заводских ходовых испытаний.

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" - второй корабль проекта 11711 дальней морской зоны. Заложен 11 июня 2015 года, спущен на воду 25 мая 2018-го. Водоизмещение - 5 тысяч тонн. Длина - 120 метров, ширина - 16,5. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 100 человек. На вооружении - артиллерия и зенитная артиллерия, реактивная система залпового огня "Град-М". Имеется палубный ангар для двух вертолетов Ка-29.

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