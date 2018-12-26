На строящемся БДК "Петр Моргунов" запустили первый дизель-генератор

Из трубы большого десантного корабля "Петр Моргунов", строящегося в Калининграде для ВМФ России, впервые пошел дым - на БДК запустили первый дизель-генератор.

- Всего на корабле четыре дизель-генератора, два в кормовом и два в носовом машинном отделении. И пока с остальными ведутся наладочные и подготовительные работы, мы приняли решение запустить первый - в кормовом машинном отделении, - приводит заводская газета "Вперед!" комментарий ответственного сдатчика заказа Сергея Панфилова.

По его словам, это начало очередного очень насыщенного этапа строительства корабля - подготовки к швартовным испытаниям и поселению экипажа, которое ожидается весной следующего года.

Сейчас в многочисленных помещениях БДК, которому предстоит стать крупнейшим в классе больших десантных кораблей ВМФ России, идет окончательный монтаж трубопровода. Продолжается отделка и подготовка к работам с кормовым и носовым высадочными устройствами. "Петр Моргунов" должен приступить к испытаниям не позже марта 2019 года.

"Петр Моргунов", первый серийный корабль проекта 11711, был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в июне 2015 года, спущен на воду в мае 2018 года. Головной корабль серии "Иван Грен" вошел в состав ВМФ России в июне 2018 года и сейчас базируется на Северном флоте. На базе проекта 11711 может быть создан более крупный десантный корабль водоизмещением до 14 тысяч тонн. Об этом со ссылкой на генерального директора ПСЗ "Янтарь" Эдуарда Ефимова сообщила заводская газета "Вперед!". Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что для ВМФ России будут построены еще два или три БДК по доработанному проекту.

Справка "РГ"

Корабли проекта 11711 водоизмещением около 5000 тонн способны принять на борт до 13 единиц тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, вертолеты, а также до трехсот человек личного состава десантно-штурмовых подразделений. На вооружении - 30-мм шестиствольные автоматические артустановки.