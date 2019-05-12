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12.05.2019 21:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Футболистам "Зенита" вручили чемпионский кубок

Текст: Артур Нанян

Питерский "Зенит" получил на вечное хранение чемпионский кубок Премьер-лиги. Церемония награждения состоялась после матча 28-го тура с ЦСКА, в котором "сине-бело-голубые" добились волевой победы - 3:1.

Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости

Трофей вручается на вечное хранение в случае пятого триумфа в национальном первенстве. Что интересно - нынешний кубок был представлен в мае 2015 года в Санкт-Петербурге, когда зенитовцы завоевали титул. Тренировал тогда команду Андре Виллаш-Боаш, а одним из его помощников был Сергей Семак.

Фото: Елена Афонина / ТАСС
"Зенит" досрочно стал чемпионом России

"Я главный тренер, а не главный творец успеха, - отметил Семак. - Ребята пахали весь сезон, бились, боролись. Хочу поздравить их, а также наших болельщиков".

Напомним, что дубль в матче с ЦСКА оформил Себастьян Дриусси, еще один гол в активе Эмилиано Ригони. Капитан российской сборной Артем Дзюба отметился тремя результативными передачами.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Чемпионат России по футболу - 2018/2019
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