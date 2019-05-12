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12.05.2019 21:16
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" обыграл ЦСКА в первом матче в качестве чемпиона России

Текст: Артур Нанян
В заключительной встрече 28-го тура Премьер-лиги "Зенит" добился волевой победы над ЦСКА - 3:1. Армейцы почти потеряли шансы на попадание в тройку.
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости

Празднование чемпионского титула началось еще после встречи позапрошлого тура с "Ахматом" 4 мая. О завоевании "золота" "сине-бело-голубые" узнали в самолете по пути из Грозного, а когда они приземлились в Санкт-Петербурге, их там ждали около пяти тысяч болельщиков. Пиротехника, кричалки, выступление Семака и ряда игроков - все это уже было.

Фото: AP Photo/Kerstin Joensson
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И все же главное шоу планировалось на матч с ЦСКА. Подготовился к нему "Зенит" основательно: за пару часов до встречи болельщики могли на стадионе пообщаться и сфотографироваться с бывшим капитаном команды Мигелем Данни, послушать известных исполнителей на специальной сцене рядом со стадионом, а также принять участие в различных конкурсах.

Со стартовым свистком арбитра Евгения Турбина фанаты "Зенита" вывесили огромное полотно с изображением льва, держащего кубок. "Русский чемпион", - гласила надпись на баннере.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Несмотря на отсутствие мотивации с турнирной точки зрения, "Зенит" провел одну из лучших встреч в сезоне. Уступая 0:1, хозяева забили три мяча и добились волевой победы. При этом если бы питерцы реализовали все свои моменты, счет мог быть и крупнее. Дубль оформил Себастьян Дриусси, еще один мяч у "сине-бело-голубых" провел Эмилиано Ригони. У гостей забил Иван Обляков.

За два тура до конца сезона ЦСКА почти потерял шансы на попадание в тройку. Отставание от "Краснодара" теперь составляет пять очков.

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