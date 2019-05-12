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12.05.2019 08:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту взрыва газа в Ростовской области возбуждено дело

Текст: Николай Грищенко
Фото: Прокуратура РО Фото: Прокуратура РО
Фото: Прокуратура РО

В Ростовской области сотрудники регионального управления СК возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате хлопка бытового газа в жилом доме поселка Чистоозерный.

Фото: Пресс-служба МЧС Ростовской области
Прокуратура начала проверку взрыва газа в многоквартирном доме на Дону

Дело расследуют по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

- Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия - частично разрушенного двухэтажного дома, а также допрашивают жильцов. В газоснабжающей организации изымается интересующая следствие документация, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, техногенная авария произошла примерно в 00:20. Очаг взрыва находился на втором этаже двухэтажного дома. В результате пострадало семь квартир. Погибли девятилетняя девочка и 29-летний мужчина. Еще два человека доставлены в больницу.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Взрывы газа в домах
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