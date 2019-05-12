По факту взрыва газа в Ростовской области возбуждено дело

В Ростовской области сотрудники регионального управления СК возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате хлопка бытового газа в жилом доме поселка Чистоозерный.

Дело расследуют по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

- Криминалисты и следователи проводят осмотр места происшествия - частично разрушенного двухэтажного дома, а также допрашивают жильцов. В газоснабжающей организации изымается интересующая следствие документация, - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, техногенная авария произошла примерно в 00:20. Очаг взрыва находился на втором этаже двухэтажного дома. В результате пострадало семь квартир. Погибли девятилетняя девочка и 29-летний мужчина. Еще два человека доставлены в больницу.