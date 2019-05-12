Прокуратура начала проверку взрыва газа в многоквартирном доме на Дону

В Ростовской области прокуратура приступила к доследственной проверке обстоятельств взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерный. В результате техногенной аварии погибли два человека, в том числе девятилетняя девочка, и еще двое пострадали.

- Будет дана оценка деятельности коммунальных организаций, обслуживающих жилой дом. При наличии оснований, будут приняты меры реагирования, - сообщила "РГ" официальный представитель прокуратуры Ростовской области Оксана Сухарева.

Напомним, что взрыв бытового газа в двухэтажном доме поселка Чистоозерный на улице Ленина, 35 произошел около полуночи 12 мая. Мощность была такой, что ударная волна разрушила семь квартир из 16, а также снесла часть крыши дома.

Как сообщили в МЧС Ростовой области, по уточненным данным - девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, еще один человек без признаков жизни находится под завалами. Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу города Каменск-Шахтинский.

"Пожарно-спасательными подразделениями производится разбор завалов. Аварийно-спасательные работы осложнены, в связи с возможной угрозой обрушения здания", - сообщили спасатели.

Для ликвидации последствий ЧП задействованы 89 спасателей и работников коммунальных служб. Пункт временного размещения развернут на базе Богдановской участковой больницы.