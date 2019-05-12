Ученые раскрыли тайну "золотого" сарматского захоронения под Астраханью

В пяти километрах от села Никольское Астраханской области, где обнаружили древнее захоронение с останками сарматских воинов и золотом, ровный песчаный грунт превратился в карьер. Благодаря масштабным археологическим исследованиям удалось установить, что сарматский курган был создан на месте погребения времен поздней бронзы - III тысячелетия до нашей эры.

В аккуратно рассеченных бороздах на площади в 750 квадратных метров, копаются археологи: вручную лопатами и ножами снимают верхний слой, затем берутся за веники и кисточки - и из-под крупиц песка появляется история.

- Изначально мы относили этот археологический памятник к железному веку (IV в. до н.э. - IV в. н.э.), но, когда вскрыли центральную основную часть, обнаружили, что курган многослойный, в нем несколько насыпей - рассказал Георгий Стукалов - научный сотрудник Астраханского государственного музея-заповедника, - и нижняя насыпь, предположительно, была сделана в эпоху бронзы - в третьем тысячелетии до нашей эры.

- Регион степной, и, вполне вероятно, кочевники приходили сюда раз в сто лет, организовывали новые захоронения и попадали друг в друга, - рассказал заведующий археологической лабораторией Астраханского государственного университета Дмитрий Васильев. - Следующий могильник возводили уже поверх первого. Их трех обнаруженных захоронений к самому раннему периоду археологи относят тот, что посередине, называя его между собой "грабительской ямой".

По версии археологов курган ограбили еще в древности, причем, скорее всего, те, кто и хоронил. Этот могильник был создан еще до эпохи сарматов, но окончательно можно будет сказать после окончания раскопок и завершения исследований. За время экспедиции обнаружено около 200 артефактов: котелки, ножи, зеркала, курительница для благовоний, поясные бляшки, миниатюрные золотые нашивки на балдахин, которым в древности украшали могилу, украшения из драгметаллов в виде головы лошади и даже останки самой лошади.

- Животное предположительно было ритуально убито топором, чтобы отправить на тот свет вместе с хозяином, - рассказал Дмитрий Васильев.

Украшения уже вывезли с места раскопок, после исследования они пополнят коллекцию Астраханского музея-заповедника, а изучением останков займутся специалисты Института этнологии и антропологии РАН.