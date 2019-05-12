Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею выиграла второй матч подряд на чемпионате мира. Команда Ильи Воробьева разгромила Австрию - 5:0.

Исход этого матча вряд ли вызывал сомнения еще до его начала. У австрийцев на чемпионате мира одна задача - не занять последнее место в группе и остаться в элитном дивизионе. Так что наш тренерский штаб вполне мог немного поэкспериментировать с составом.

Например, дать поиграть второму вратарю Александру Георгиеву - первому номеру команды Андрею Василевскому, разумеется, доверят куда более ответственный поединок с чехами, который состоится завтра. Свое игровое время получил и Иван Телегин, которого наконец включили в заявку на турнир. Появился в составе и защитник "Колорадо" Никита Задоров, только прилетевший из-за океана.

Несмотря на итоговый счет, победа россиянам далась довольно непросто. Дадонов открыл счет на 13-й минуте, после чего "красная машина" довольно долго бегала вхолостую. Более того, осмелевшие австрийцы создали несколько опасных моментов у ворот Георгиева. На 35-й минуте очень вовремя свое слово сказал Никита Кучеров, удвоивший преимущество. И тут же отличился Телегин, забивший в первой же своей смене на чемпионате мира - 3:0 по итогам второго периода.

В начале третьей 20-минутки раскрепостившиеся россияне забили еще раз - Дадонов оформил второй дубль подряд. Ну а первая на этом чемпионате мира шайба от капитана сборной России Ильи Ковальчука установила окончательный счет - 5:0 в пользу "красной машины". Это вторая победа российской команды подряд - ранее подопечные Ильи Воробьева обыграли Норвегию - 5:2. Лучшим игроком матча у нашей сборной организаторы признали Александра Георгиева, отразившего все 15 бросков в своем дебютном поединке на чемпионате мира.