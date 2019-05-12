Сборная России проведет второй матч на хоккейном первенстве мира. Наши продолжат тренироваться на соперниках, которые заметно ниже классом. После норвежцев играть с австрийцами.

Так уж сложилось, что первые туры подарили болельщикам несколько крайне интересных матчей. Сборная Словакии разгромила США, Чехия с преимуществом в три шайбы обыграла шведов. А главный фаворит любых турниров, сборная Канады, уступила всегда упрямым финнам. Только у россиян стартовая встреча получилась более менее легкой. А наш сегодняшний соперник проиграл 2:5 Латвии, хотя до третьего периода игра шла равная.

Что отрадно, в матче с Норвегией три из пяти шайб действующие олимпийские чемпионы забросили в большинстве. На чемпионатах мира сборная России не всегда здорово играет в большинстве, но на этом турнире дела вроде бы должны пойти в гору. Из НХЛ в расположение сборной приехали лучший бомбардир сезона Никита Кучеров, один из лучших снайперов Александр Овечкин, а также Евгений Малкин, Михаил Сергачев, Дмитрий Орлов и другие. Созданные на их основе спецбригады большинства выглядят очень даже внушительно.

Что плохо - провал концовки. За полторы минуты взяли и пропустили две шайбы, на пустом месте создали нервную обстановку. Пока что это можно списать на расслабленность, отчасти - на несыгранность. Повезло, что задел был солидный и времени оставалось немного.

Пока России надо пользоваться возможностью и готовиться к решающим матчам в играх с командами наподобие Австрии, Норвегии и Италии. Тем более, что главный тренер россиян Илья Воробьев выделил сильные стороны австрийцев - скорость и контратаки. Нейтрализация этих компонентов заметно поможет в дальнейшем. Уже завтра играть с Чехией, а еще в нашей группе участники прошлогоднего финала из Швейцарии и Швеции. Каждая из этих сборных постаралась максимально усилиться.

Стартовое вбрасывание в матче между Россией и Австрией состоится в 13:15 по Москве. Не пропустите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!