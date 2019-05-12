Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем

Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари", специально для "Российской газеты":

- Еще несколько дней назад казалось, что отдохнувший на майских каникулах рубль сразу после праздников может укрепиться в парах с иностранными валютами. Но вряд ли 13 мая и в последующие дни у инвесторов увеличится интерес к риску в рублевых парах. Внешний фон не позволяет это сделать.

В субботу, 11 мая, Дональд Трамп громогласно обвинил Китай в фактическом срыве переговоров о торговом соглашении. Новый этап переговоров теперь проходит на фоне еще одного обострения: США введут пошлины на импорт товаров из Поднебесной еще на 300 миллиардов долларов.

В период затяжных майских каникул объемы торгов на российских площадках традиционно падают. Большинство инвесторов выйдет на рынок 13 мая. Но на повторение апрельского ралли рубля уже не приходится рассчитывать. Он еще в пятницу вечером, 10 мая, начал негативно реагировать на начало явного обострения торгового конфликта между США и Китаем, уступая доллару и евро на фоне снижения фондовых индексов.

На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.

На днях рынок сырья получил поддержку со стороны данных по запасам сырой нефти в США и добыче: показатель производства сырой нефти снизился до 12,2 миллиона баррелей в сутки (это все равно очень много, больше, чем ежедневно добывает кто-то еще) и поддержал восстановление цен на энергоносители. До сих пор не ясно, чем именно закончится санкционное давление США на Иран и где Китай будет брать свой объем нефти, поэтому с этой стороны остаются риски.

Интервенции - это объем покупок валюты Минфином через агента - Центробанк - на внутреннем валютном рынке. В новом отчетном периоде покупок доллара будет на 18 процентов больше, чем ранее. Рубль мог бы снизиться, но уже настолько привык к таким "прививкам" от ведомства, что даже не обращает внимания. Пресса очень любит помечтать о том, сколько бы стоил доллар, не будь санкций и интервенций Минфина на пару с ЦБ. Ответ очень прост: не так уж и дешево, как хотелось бы. 1 января 2010 года доллар стоил 30,22 рубля, 1 января 2015 года - 59,76 рубля, 1 января 2019 года -69,21 рубля. История динамична, она не знает слова "если", даже когда вдруг очень хочется помечтать. За последние годы, несмотря на множественные попытки стабилизировать поведение российской валюты, рыночная картина складывалась совсем не в его пользу, и сейчас нет моментов, которые могли бы это изменить.

Третий катализатор и он же раздражитель для мировых рынков - торговая сделка между США и Китаем, которая висела на волоске еще 10 мая и сегодня перешла в обостренную фазу из-за выпадов Дональда Трампа и полного молчания китайских дипломатов на этот счет. Происходящее очень важно для валют развивающихся экономик, достаточно посмотреть на поведение юаня, который падает, как подстреленный. Чем дольше будет длиться эта драма на фоне угроз, экономического шантажа, тем хуже для рубля и его "коллег" по развивающемуся экономическому цеху.

Есть еще фактор очередного налогового периода, который будет работать в конце месяца, но сам по себе он особенного значения не имеет и проявляется только в совокупности с чем-то более сильным.

На текущей неделе доллар может балансировать в пределах 64,75-66,00 рубля и с высокой вероятностью на верхней отметке указанного диапазона. Веский повод покинуть этот коридор уже почти есть. Евро, несмотря на свою предыдущую коррекцию, выглядит все так же весьма слабо в границах 72,35-73,85 рубля. Для личных инвестиций покупать доллар и евро сейчас не слишком интересно, но для зарубежных поездок курс вполне комфортный.

Таким образом, наступающая неделя станет моментом истины для рубля. На фоне небольшой надежды на прогресс в торговых дебатах между Вашингтоном и Пекином рублю придется оперативно адаптироваться к новым условиям и научиться выживать вновь на фоне дешевеющей нефти. О новых санкциях в наш адрес со стороны США, к счастью, пока говорить не приходится.