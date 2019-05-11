Трамп снова поручил увеличить пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести очередные пошлины на ввоз китайских товаров. Это касается практически всего оставшегося импорта из КНР, стоимость которого оценивается в 300 миллиардов долларов в год.

Подробная информация об этих тарифах, отметил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, будет опубликована в понедельник. По словам Трампа, пошлины могут быть отменены "в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем", передает ТАСС.

Между тем власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары. Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп отдал распоряжение увеличить пошлины с нынешних 10 процентов до 25 процентов. Под эти меры подпадет экспорт потребительских товаров из поднебесной на сумму около 200 миллиардов долларов. Это произойдет из-за невыполнения Пекином ряда договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних консультаций.