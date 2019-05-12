Стал известен состав сборной России на матч с Австрией

Тренерский штаб национальной команды России по хоккею определился с составом на матч чемпионата мира против Австрии. Встреча начнется в 13:15 по московскому времени.

Из главных новостей - Андрея Василевского в воротах заменил Александр Георгиев. Дебютную встречу на турнире в Словакии проведет защитник "Колорадо" Никита Задоров. А Иван Телегин попал в заявку вместо Сергея Плотникова.

Полностью состав российской сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Александр Георгиев, Андрей Василевский;

Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов;

Владислав Гавриков - Динар Хафизуллин, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Иван Телегин, Александр Барабанов.

Напомним, что в первом матче на чемпионате мира Россия победила Норвегию со счетом 5:2.