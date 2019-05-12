Стево Пендаровский вступил в должность президента Северной Македонии

В воскресенье, 12 мая, в полдень в македонской столице - Скопье - состоялась инаугурация нового президента Республики Северной Македонии (РСМ) Стево Пендаровского , победившего 5 мая на выборах в борьбе за главный пост в этой балканской стране. Торжественная церемония прошла в Собрании (парламенте), где новый лидер государства принес торжественную присягу.

Почетными гостями мероприятия стали президенты Сербии Александр Вучич, Болгарии Румен Радев, Албании Илир Мета и самопровозглашенного Косово Хашим Тачи. При этом отличительной особенностью данной инаугурации было отсутствие на ней премьер-министра страны Зорана Заева, взявшего неожиданно отпуск на несколько дней, а также главы крупнейшей оппозиционной "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) Християна Мицкоского, не получившего приглашение.

Пендаровский обозначил стремление уверенно вести страну в ЕС и НАТО. "Мы поднялись с темного дна. Эта победа нас объединит. Я стану президентом, который будет сплачивать, а не разъединять, фактором стабильности, а не кризиса", - пообещал он.

Следует отметить, что политик воспринимается на Балканах не только как человек Вашингтона, но и в качестве сторонника проалбанского курса в государстве, что вызывает непонимание и возмущение со стороны местного славянского населения. В этой связи не удивительно, что Демократическая партия албанцев в РСМ одной из первых поздравила с победой Стево Пендаровского, отметив в своем обращении, что тем самым "завершается процесс присоединения страны к НАТО и наносится удар по попыткам влияния здесь России".

Биография нового президента РСМ

Стево Пендаровский (56 лет) родился 3 апреля 1963 года в Скопье, с 12 мая 2019 года - президент Республики Северной Македонии.

Македонец в 1987 году получил степень бакалавра права, в 2006 году - магистра, в 2008 году - доктора в области политологии в столичном Университете имени Святых Кирилла и Мефодия. С 1998 по 2001 год возглавлял Управление аналитики и исследований Министерства внутренних дел Македонии, работал пресс-секретарем МВД. С 2004 по 2005 год - председатель Государственной избирательной комиссии. При президентах Борисе Трайковском (с 2001 по 2004 год) и Бранко Црвенковском (с 2005 по 2009 год) был советником по национальной безопасности и внешней политике. В 2014 году Стево Пендаровский участвовал в выборах президента Македонии от Социал-демократического союза Македонии (СДСМ), уступив тогда Гёрге Иванову. С 2016 по 2017 - депутат Собрания. В декабре 2017 года политик был назначен на должность координатора по сотрудничеству с НАТО в кабинете Зорана Заева, которую занимал до настоящего времени.

Является профессором частного университета в Скопье - "Американский колледж". Женат. Супруга - Элизабета Гёргиевская-Пендаровская (47 лет), стоматолог, работает в Клинике детской стоматологии в Скопье. Чета воспитывает сына - Огнена.

Итоги выборов

5 мая в ходе второго тура голосования на выборах президент страны Стево Пендаровский - кандидат в президенты Республики Северной Македонии (РСМ) от СДСМ и албанской партии Демократического союза за интеграцию (ДСИ) - уверенно победил, получив 51,66 процента голосов избирателей. При этом за Гордану Силяновску-Давкову, представлявшую ВМРО-ДПМНЕ, проголосовали 44,73 процента граждан. Явка на выборах составила 46,44 процента.

Между тем, согласно местному законодательству, выборы могли считаться состоявшимися только в том случае, если будет пройден порог явки в 40 процентов (723253 человек). В этой связи премьер-министр РСМ Зоран Заев и его западные покровители были сосредоточены на решении именно этой задачи. При этом представители Вашингтона и Брюсселя боялись повторения ситуации вокруг референдума (30 сентября 2018 года), предусматривавшего изменение названия страны в обмен на членство в ЕС и НАТО. Тогда народ своим бойкотом ясно высказался против ускоренных, навязанных извне и ошибочных решений, принятых без обстоятельного национального консенсуса, что, к сожалению, не было учтено властями.

Многие эксперты обратили внимание и на то, что и Гордана Силяновска-Давкова, и глава крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоский не только не рассматривали возможность бойкота президентских выборов, но и даже наоборот призывали своих сторонников активно голосовать. Этот факт, по оценкам аналитиков, может свидетельствовать о том, что кто-то (Вашингтон и/или Брюссель) настоятельно рекомендовал руководству ВМРО-ДПМНЕ вести себя подобным образом, не обращая внимания на использование СДСМ административного ресурса и открытую поддержку Пендаровского албанцами.

Экспертные оценки

Аналитики называют симптоматичным тот факт, что первый свой визит Стево Пендаровский намерен совершить в соседнее Косово. Тем самым, по их прогнозам, политик продолжит "заигрывание" с албанским фактором на Балканах, который, в свою очередь, с XIX века грезит созданием "Великой Албании", видя в ее составе территории на северо-западе Македонии, юге Черногории и Сербии - в том числе Косово, и на севере Греции.

В этой связи стоит отметить, что бывший премьер-министр и лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский, вынужденный сейчас скрываться от политического преследования в Венгрии, ранее уже предупреждал о том, что план Зорана Заева и его "истинных сценаристов" заключается в конечном изменении конституционного названия Македонии и последующем ее уничтожении. "То, что требуется от нас - это изменение госнаименования страны по греческим условиям, приближение к бинациональному государству и последующая федерализация. Это последний шаг перед распадом страны. Это очень опасная авантюра", - подчеркивал Груевский, обращаясь не только к гражданам Македонии, но и к международной общественности.

В качестве подтверждения такого развития событий может служить инцидент, произошедший в конце апреля в городе Охрид. Тогда группа албанцев водрузила огромный албанский флаг над крепостью царя Самуила, подчеркивая тем самым, что Охрид - "это албанская земля". Виновные тогда были оштрафованы на 1100 евро и получили запрет на въезд в страну в течение следующих пяти лет. Однако примечательной стала и реакция на происшествие со стороны вице-премьера Македонии Буйара Османи, открыто заявившего в телеэфире: "Ставьте албанский флаг там, где хотите. Никаких проблем у вас больше не возникнет". Другие албанские политики также выразили поддержку данной провокации.

По оценкам доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой, в регионе идет активный процесс албанизации, тесно связанный со структурами транснациональной организованной преступности и наркомафии. "Учитывая непосредственную поддержку албанского сепаратизма, начиная с Первой мировой войны, англосаксонским блоком, этот сценарий разворачивается при полном содействии со стороны США, Великобритании и ряда стран-членов НАТО, - считает она. - Построение "Великой Албании" уже давно перестало быть исторической фобией. То, что ранее говорилось за закрытыми дверями, теперь публично озвучивают премьер Албании Эди Рама и принц Лека. Если первый говорит об "албанском Шенгене", то второй - о необходимости объединения Косово и Албании в рамках монархии".

Между тем и российские дипломаты предупреждают, что отнюдь не безобидно выглядит активизация усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран и институционализация этого процесса в рамках расширяющегося под неусыпным контролем Тираны регионального Союза албанских муниципалитетов, очередное заседание которого состоялось 12-13 апреля в Тетово (Северная Македония).

"Полагаем, что Еврорегионы вряд ли возможно продуктивно выстраивать исключительно по этническому признаку", - отмечают в МИД, подчеркивая, что подобная линия подрывает атмосферу доверия во всем Балканском регионе.

Резюмируя, можно уверенно утверждать, что Стево Пендаровский продолжит курс на сближение уже Северной Македонии с США и НАТО, дальнейшее охлаждение политических отношений с РФ и Сербией. Кроме того, РСМ под управлением нового президента и его соратников должна превратиться в мощный форпост Североатлантического альянса на Балканах для усиления контроля США над транспортными и энергетическими коридорами регионе. Доказательством этого является информация о готовности американцев профинансировать модернизацию военного полигона Криволак и создание там полноценной натовской базы.