В Беларуси празднуют День Государственного герба и флага

Второе воскресенье мая для жителей братской Беларуси уже почти четверть века стало днем главных символов независимого государства - герба и флага. Священные атрибуты суверенитета страны, отметил в своем поздравлении граждан страны президент Александр Лукашенко, "воплощают в себе национальную идею, отражают славную историю и многовековые традиции, подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития".

Белорусский лидер, которого цитирует его пресс-служба, особо отметил, что государственные герб и флаг, являясь связующим звеном между поколениями, объединяют белорусов в стремлении к справедливости, добрососедству и миру. "Именно с уважения к государственной символике, почитания духовных ценностей народа и культурного наследия страны начинается любовь к Родине, осознание сопричастности к ее судьбе и ответственности за будущее", - подчеркнул президент.

Зеленый контур страны, наложенный на золотые лучи восходящего над земным шаром солнца, представляет собой герб республики. Выше контура помещена пятиконечная красная звезда. Сам герб обрамлен венком из золотых ржаных колосьев, переплетенных цветами клевера и льна. Колосья обвиты красно-зеленой лентой, на которой внизу помещена надпись золотом "Рэспублiка Беларусь". А государственный флаг РБ представляет собой прямоугольное полотнище, которое состоит из двух горизонтально размещенных цветных полос красного и зеленого цвета. Сам флаг крепится на древке, окрашенном в золотистый цвет.

Герб и флаг РБ, говорится в комментарии БЕЛТА, отражают патриотические, исторические и культурные традиции страны, характер народа, его духовный потенциал. Они наделены яркими чертами и легко узнаваемы среди всех государственных символов мирового сообщества.