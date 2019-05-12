В СМИ и интернете запретили рекламу "спайсов"

С 12 мая в России запрещено рекламировать в средствах массовой информации и в сети Интернет новые потенциально опасные психоактивные вещества, к которым, например, относятся и курительные смеси - "спайсы". В силу вступили изменения , внесенные в законы о средствах массовой информации и о рекламе.

Запрещается также рекламировать способы, методы разработки, изготовления и использования, местах приобретения психоактивных веществ, а также способы и места культивирования наркосодержащих растений. Иначе говоря, стали незаконными сайты, предлагающие "спайсы" или другие вещества. Специалисты подразделяют новые потенциально опасные психоактивные вещества на несколько основных классов по их действию.

Понятие таких веществ было закреплено в законодательстве в 2015 году. Тогда же были запрещены их производство и оборот. Теперь запрет распространен и на их рекламу. Правда рекламировать их и так уже практически перестали, отмечают специалисты.

Дело в том, что новые потенциально опасные психоактивные вещества часто появляются путем изменения формул известных наркотиков. Потому новые синтезированные вещества все равно подпадают под понятие "производные" наркотиков, а значит, к ним применяются все запреты, действующие для наркотиков.

Для более четкого разделения наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ специалисты считают целесообразным упростить порядок включения их в реестр, который ведет МВД. Сейчас для включения нового потенциально опасного психоактивного вещества в реестр требуется как минимум два факта опьянения граждан таким веществом, которые должен в МВД предоставить Минздрав на основе данных специальных лабораторий.