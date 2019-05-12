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12.05.2019 02:00
Рубрика: Общество

В СМИ и интернете запретили рекламу "спайсов"

Текст: Евгений Гайва

С 12 мая в России запрещено рекламировать в средствах массовой информации и в сети Интернет новые потенциально опасные психоактивные вещества, к которым, например, относятся и курительные смеси - "спайсы". В силу вступили изменения, внесенные в законы о средствах массовой информации и о рекламе.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Запрещается также рекламировать способы, методы разработки, изготовления и использования, местах приобретения психоактивных веществ, а также способы и места культивирования наркосодержащих растений. Иначе говоря, стали незаконными сайты, предлагающие "спайсы" или другие вещества. Специалисты подразделяют новые потенциально опасные психоактивные вещества на несколько основных классов по их действию.

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Понятие таких веществ было закреплено в законодательстве в 2015 году. Тогда же были запрещены их производство и оборот. Теперь запрет распространен и на их рекламу. Правда рекламировать их и так уже практически перестали, отмечают специалисты.

Дело в том, что новые потенциально опасные психоактивные вещества часто появляются путем изменения формул известных наркотиков. Потому новые синтезированные вещества все равно подпадают под понятие "производные" наркотиков, а значит, к ним применяются все запреты, действующие для наркотиков.

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Для более четкого разделения наркотиков и новых потенциально опасных психоактивных веществ специалисты считают целесообразным упростить порядок включения их в реестр, который ведет МВД. Сейчас для включения нового потенциально опасного психоактивного вещества в реестр требуется как минимум два факта опьянения граждан таким веществом, которые должен в МВД предоставить Минздрав на основе данных специальных лабораторий.

Общество СМИ и соцсети Борьба с наркотиками Закон "О рекламе" Вступают в силу в мае 2019 года
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