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13.05.2019 12:09
Рубрика: Легковые авто

Амстердам отказывается от дизельных машин

Текст: Борис Захаров
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Западная Европа делает новые шаги в направлении отказа от транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

Как сообщает CNN, мэрия Амстердама анонсировала на прошлой неделе план поэтапного сокращения парка автомобилей и мотоциклов с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами, а также установила дату введения тотального запрета на их использование на территории города. Это должно произойти в 2030 году.  

Фото: iStock
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Ограничения в рамках плана Clean Air Action начнут вводиться в 2020 году, и первым под удар попадет транспорт на тяжелом топливе старше пятнадцати лет. С 2022 года въезд в центр города будет закрыт для коммерческого транспорта - автобусов и грузовиков с ДВС.

Более того - уже в 2025 году планируются ограничения на запрет эксплуатации в черте города водного транспорта. Новые требования, уверены власти Амстердама, заставят жителей пересаживаться на электрические и водородные автомобили.

В то же время власти голландского мегаполиса намерены стимулировать покупку электрокаров. Для этого муниципальные власти планируют построить более 20 000 зарядных станций.

Причем владельцы электромобилей получат право обратиться к властям города с просьбой установить такие "заправки" вблизи их жилья, и такие станции с большой степенью вероятностью будут строиться без взимания денег с подавших запрос. Планируется также выдавать разрешения на бесплатную парковку для владельцев электрокаров.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Напомним, что в прошлом месяце Лондон резко увеличил плату за въезд в центр города автомобилей, несоответствующим современным нормативам по вредным выбросам. Париж планирует запретить дизельные транспортные средства к 2024 году, а бензиновых - к 2030 году.

Первым немецким городом, который в мае 2018 года запретил въезд в городской центр старым дизельным автомобилям, стал Гамбург. Позже Верховный суд страны постановил, что такие запреты законны. После этого другие немецкие города ввели соответствующие ограничения.

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#автомобили