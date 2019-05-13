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13.05.2019 09:07
Рубрика: В мире

Эксперт: С-300 могли попасть в США из Украины

Украина могла передать американским военным зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, снимки которых распространили в сети блогеры. Как рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, системы ПВО могли попасть в Америку в рамках секретной программы сотрудничества между минобороны Украины и Пентагоном. "При президенте Порошенко украинцы предоставили доступ американским военным к образцам советской военной техники, в числе которых есть С-300" - сообщил эксперт РИА Новости.
Фото: Михаил Палинчак/ТАСС
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Он отметил, что Украина могла отправить несколько комплектов ЗРС в рамках этого соглашения. Коротченко подчеркнул, что С-300, "засветившиеся" на фотографиях являются разработкой еще советских времен, они не модернизировались, поэтому не несут секретных сведений о российском оружии.

Фотография С-300 на полигоне в США была распространена в сети в эти выходные.

Издание Defence Blog сообщило, что на снимке, где показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки, изображена ЗРК С-300ПТ. Вместе с тем, определить, являются ли эти элементы настоящими или это муляж, невозможно.

В мире экс-СССР Украина В мире США
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