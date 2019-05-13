Эксперт: С-300 могли попасть в США из Украины

Он отметил, что Украина могла отправить несколько комплектов ЗРС в рамках этого соглашения. Коротченко подчеркнул, что С-300, "засветившиеся" на фотографиях являются разработкой еще советских времен, они не модернизировались, поэтому не несут секретных сведений о российском оружии.

Фотография С-300 на полигоне в США была распространена в сети в эти выходные.

Издание Defence Blog сообщило, что на снимке, где показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки, изображена ЗРК С-300ПТ. Вместе с тем, определить, являются ли эти элементы настоящими или это муляж, невозможно.