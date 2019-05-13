Китай введет против США пошлины на 60 миллиардов долларов

С 1 июня КНР вводит ответные пошлины в отношении товаров из США на общую сумму порядка 60 миллиардов долларов. Об этом говорится в обнародованном 13 мая заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Пошлины коснутся приблизительно пяти тысяч товарных позиций. Для 2493 наименований сборы вырастут до 25 процентов от их стоимости, еще для 1078 позиций - на 20 процентов, а на 974 позиции - до 10 процентов. Еще часть из 595 наименований обложат пошлиной в 5 процентов. Пекин позиционирует этот шаг как ответ на повышение пошлин Вашингтоном на ввозимые в США китайские товары.

Напомним, 5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 мая сборы с китайского импорта на сумму 200 миллиардов долларов будут повышены с 10 до 25 процентов. Также американский лидер поручил рассмотреть возможность повышения пошлин еще на 300 миллиардов долларов.

Все это происходит на фоне стагнации переговоров торговых переговоров между США и Китаем.

При этом, как сообщает китайское англоязычное издание Global Times, близкое к официальным кругам КНР, в Пекине уже обсуждают, каким образом можно выбросить на рынок портфель американских облигаций, держателем которых является Китай. КНР - крупнейший держатель американских ценных бумаг, Пекин вложил в госдолг США 1,171 триллиона долларов. Если китайская сторона решит избавиться хотя бы от половины трежерис, последствия для мирового финансового рынка могут быть труднопредсказуемы.