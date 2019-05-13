Китай введет против США пошлины на 60 миллиардов долларов

Новости

В Москве пройдут бесплатные занятия по борьбе с паническими атаками 19:39
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 17:15
Lada Xray провалился, а Vesta и Granta уходят в отрыв 17:08
В Архангельске два человека погибли при пожаре в историческом здании 17:07
В Казани произошел разлив нефтепродуктов 17:06
Серийное производство новой противолодочной ракеты началось в России 17:04
Погибла олимпийская чемпионка Клара Гусева 16:55
Составлен список из 557 навсегда утраченных отечественных фильмов 16:53
Московские ветклиники объявили скидки на чипирование животных 16:52
ФСБ на Кубани обнаружила пять килограммов героина 16:48
В Мексике нашли останки принесенных в жертву конкистадоров Кортеса 16:44
В Ленобласти среднеазиатская овчарка напала на трехлетнего ребенка 16:37
Средняя зарплата в Москве вырастет до 135 тысяч рублей 16:30
Российские госслужащие пройдут стажировку в Южной Корее 16:29
Заместитель министра финансов КНР получил 15 лет с конфискацией 16:21
Сергей Шнуров заявил о возможном прекращении музыкальной карьеры 16:20
Китай введет ответные пошлины на товары из США 16:15
Москвичам предложили пересчитать соловьев 16:15
В Египте найдены тысячи царских знаков эпохи неолита 16:14
В Англии раскопали усыпальницу, не уступающую гробнице Тутанхамона 16:13
Кузнецовой сообщили о ЧП с вооруженным школьником в Казани 16:10
В Элисте взыскано 200 тысяч рублей с интерната, обворовывавшего сирот 16:07
В России рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan 16:04
Черноморский флот отметил 236-летие 16:02
Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в школах 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 16:44
Рубрика: В мире

Китай введет против США пошлины на 60 миллиардов долларов

Текст: Константин Волков
С 1 июня КНР вводит ответные пошлины в отношении товаров из США на общую сумму порядка 60 миллиардов долларов. Об этом говорится в обнародованном 13 мая заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР.
Фото: Justin Sullivan/Getty Images Фото: Justin Sullivan/Getty Images
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Пошлины коснутся приблизительно пяти тысяч товарных позиций. Для 2493 наименований сборы вырастут до 25 процентов от их стоимости, еще для 1078 позиций - на 20 процентов, а на 974 позиции - до 10 процентов. Еще часть из 595 наименований обложат пошлиной в 5 процентов. Пекин позиционирует этот шаг как ответ на повышение пошлин Вашингтоном на ввозимые в США китайские товары.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Американские пошлины вредят прежде всего самим США

Напомним, 5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что с 10 мая сборы с китайского импорта на сумму 200 миллиардов долларов будут повышены с 10 до 25 процентов. Также американский лидер поручил рассмотреть возможность повышения пошлин еще на 300 миллиардов долларов.

Все это происходит на фоне стагнации переговоров торговых переговоров между США и Китаем.

При этом, как сообщает китайское англоязычное издание Global Times, близкое к официальным кругам КНР, в Пекине уже обсуждают, каким образом можно выбросить на рынок портфель американских облигаций, держателем которых является Китай. КНР - крупнейший держатель американских ценных бумаг, Пекин вложил в госдолг США 1,171 триллиона долларов. Если китайская сторона решит избавиться хотя бы от половины трежерис, последствия для мирового финансового рынка могут быть труднопредсказуемы.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Суд наложил штраф на президента Украины Владимира Зеленского
Россельхознадзор опроверг информацию о перебоях с поставками молока
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке