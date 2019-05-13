Концепт Citroen: водитель и пассажиры могут видеть дорогу под ногами

Компания Citroen рассказала о новом концепте. Автомобиль покажут на выставке VivaTech в Париже 16 мая.

Как отмечается в пресс-релизе французской марки, "это электрический прототип для путешествий меняет традиционный подход к автомобилестроению".

Капсульный дизайн машины был вдохновлен миром авиации, а интерьер авто спроектирован как "просторная гостиная" в доме, где каждый пассажир чувствует себя максимально комфортно. Специальный темно-синий цвет Rosalie Blue - дань уважения гоночному болиду Petite Rosalie 1930-х годов.

Водитель и пассажир могут видеть даже дорогу под ногами, при этом у концепта отсутствуют традиционные фары и зеркала заднего вида.

В движение Citroen 19_19 Concept приводят два электромотора суммарной мощностью 462 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. На одной зарядке автомобиль может проехать 800 км - такой показатель должна обеспечить тяговая батарея емкостью 100 кВт∙ч.

Время разгона до 100 км/ч около 5 секунд, максимальная скорость - 200 км/ч.

В этом году французская марка отмечает 100-летие. Так что этот концепт выпустят в честь юбилея компании.

Кстати, сегодня также появилась информация, что группа PSA, владеющая марками Peugeot, Citroen и Opel, может купить Jaguar Land Rover. Как заявил представитель концерна, компания рассмотрит покупку, "если представится возможность". Отметим, что только в четвертом квартале прошлого года Jaguar Land Rover понес убытки в размере 273 млн фунтов стерлингов (около 316,5 млн евро).

Фото: Пресс-служба Citroen.