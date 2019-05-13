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13.05.2019 18:05
Рубрика: Экономика

Маркировка дешевых лекарств из перечня жизненно важных будет бесплатной

Текст: Марина Гусенко

Маркировка лекарств дешевле 20 рублей за упаковку будет бесплатной. Об этом написано в постановлении правительства, утверждающем размер платы за услуги по предоставлению кодов маркировки. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Фото: Олеся Курпяева
Об обязательной маркировке табака и обуви не знают 11% их продавцов

В частности, в нем говорится, что плата за предоставление кодов маркировки для лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отпускная цена производителя на которые не выше 20 рублей, взиматься не будет.

Производители всех остальных товаров будут платить 50 копеек за один код маркировки без учета НДС.

Кроме того, правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке. В частности, в перечень включены готовая продукция из мяса и рыбы, бакалея (крупы, рис, макароны, чай, кофе, консервированные фрукты и овощи), бытовая техника, детское питание, минеральная вода, безалкогольные напитки, включая соки и нектары, молочная продукция, растительные масла, бытовая химия, парфюмерия и косметика.

Экономика Товары и цены Экономика Финансы Налоги Цены на лекарства
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