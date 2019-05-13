Mazda станет головной болью для Audi, BMW и Mercedes

Компания Mazda опубликовала отчёт по итогам прошлого года, в котором содержится информация о планах на будущее. Японцы рвутся в премиум и не собираются отказываться от планов по созданию больших дизелей.

Условно свой модельный ряд Mazda разделила на две части: компактные определены в семейство "Small Architecture", остальные - в семейство "Large Architecture", которому отрядили рядные "шестёрки", в том числе дизель Skyactive-D!

Автомобили "Small Architecture" получат новейшие "четвёрки" Skyactive-X с передовым показателем геометрической степени сжатия - 15:1, а также усовершенствованные бензиновые Skyactiv-G и работающие на дизеле Skyactiv-D. Кроме того, в когорту моделей "Small" попадут электромобили Mazda.

"Large Architecture" - крупные модели с продольным расположением двигателя и опциональной системой полного привода i-Activ AWD. В базе большие Mazda, вероятно, будут иметь привод на задние колёса. Для машин на "большой платформе" предусмотрено создание версий с 48-вольтной подсистемой (так называемый мягкий гибрид) и плагин-гибридных модификаций.

Предполагается, что такая концепция развития Mazda приведёт к повышению стоимости моделей. Mazda уверенно шагает в сторону премиум-сегмента, а с новыми "шестёрками" и задним приводом у японских автомобилей появляется шанс посягнуть на территорию большой немецкой тройки.

Первенцем бренда в рамках новой стратегии станет новая генерация Mazda 6.