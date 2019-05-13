Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в школах

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать требования к безопасности в общеобразовательных учреждениях. Реакцию председателя правительства вызвал случай в гимназии Казани, где в понедельник ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и ножом и какое-то время удерживал в заложниках своих одноклассников, не выдвигая каких-либо требований.

"У нас, к сожалению, очередное происшествие в школе случилось, - подчеркнул Медведев на совещании со своими заместителями. - Там без тяжких последствий, но, тем не менее, нужно проанализировать еще раз те требования, которые существуют: по входу в школу, по обеспечению защиты, безопасности".

Глава кабинета министров призвал еще раз оценить работу на таких объектах частных охранных структур. "Надо посмотреть, насколько они работают, потому что, если такого рода проходы без проблем осуществляются, значит, что-то не срабатывает", - полагает премьер. Возможно, имело место классическое разгильдяйство, предположил он, но, может, чего-то в системе безопасности и не хватает.

Дмитрий Медведев попросил вице-премьера Татьяну Голикову вместе с МВД и Минпросвещения проанализировать происшествие и доложить.