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Министр культуры России выставил приоритет для отечественного кино

Новости
    13.05.2019, 14:55
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Наиболее важным из искусств в отечественном кино являются ленты на героико-историческую тематику. К таким фильмам Минкульт России относится с особым приоритетом, планируя и далее их стимулировать.

Поскольку, как изложил глава министерства Владимир Мединский в своей авторской колонке на сайте ria.ru, именно такие картины продолжат возвращать российскому кино зрителя.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Министр культуры России рассказал о триумфе отечественного кино

"Министерство с особой тщательностью и с особым приоритетом начиная с 2012 года стимулировало фильмы на героико-историческую тематику", - отметил Мединский. Уточнив: вплоть до "ручного регулирования". И отмечая, что, чиновники убеждены: "это - беспроигрышный козырь, который даст мощный импульс творческому развитию отрасли".

По мнению Владимира Ростиславовича, у кинематографа - особая и большая роль в продвижении историко-культурных ценностей. Не говоря уже про громадное значение "непререкаемых образцов культуры и истории в деле гражданского воспитания".

Поскольку наше историческое наследие - "мощнейший мотор, даже "вечный двигатель" совершенствования и духовного самовоспроизводства российской культуры". В самом широком смысле.

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