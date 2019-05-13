Министр культуры России выставил приоритет для отечественного кино

Наиболее важным из искусств в отечественном кино являются ленты на героико-историческую тематику. К таким фильмам Минкульт России относится с особым приоритетом, планируя и далее их стимулировать.

Поскольку, как изложил глава министерства Владимир Мединский в своей авторской колонке на сайте ria.ru, именно такие картины продолжат возвращать российскому кино зрителя.

"Министерство с особой тщательностью и с особым приоритетом начиная с 2012 года стимулировало фильмы на героико-историческую тематику", - отметил Мединский. Уточнив: вплоть до "ручного регулирования". И отмечая, что, чиновники убеждены: "это - беспроигрышный козырь, который даст мощный импульс творческому развитию отрасли".

По мнению Владимира Ростиславовича, у кинематографа - особая и большая роль в продвижении историко-культурных ценностей. Не говоря уже про громадное значение "непререкаемых образцов культуры и истории в деле гражданского воспитания".

Поскольку наше историческое наследие - "мощнейший мотор, даже "вечный двигатель" совершенствования и духовного самовоспроизводства российской культуры". В самом широком смысле.