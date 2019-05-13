Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

УАЗ пообещал, что новый "Патриот" "будет только лучше" 18:14
Lada Xray провалился, а Vesta и Granta уходят в отрыв 17:08
В России рухнули цены на флагманский кроссовер Nissan 16:04
В ГИБДД рассказали, когда можно говорить по телефону за рулем 15:37
13.05.2019 19:41
Рубрика: ПДД

Знаки преткновения

В МВД считают, что указатели меньшего размера могут привести к росту аварий
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 101 (7859)
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту количества аварий, считают в МВД России. Такую позицию ведомства озвучила пресс-служба, отвечая на запрос ТАСС. Напомним, что согласно распространенной ранее информации, с 1 мая начал действовать новый ГОСТ под названием "Экспериментальные технические средства организации дорожного движения". В нем предусматривается возможность устанавливать на улицах знаки уменьшенных размеров, а также знаки, в поле которых совмещаются указания как самого знака, так и возможной дополнительной таблички к нему. Все это должно избавить города от загромождения знаками улиц.
Огромное количество знаков не красит город. Но маленькие знаки могут привести к большим авариям. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Огромное количество знаков не красит город. Но маленькие знаки могут привести к большим авариям. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Огромное количество знаков не красит город. Но маленькие знаки могут привести к большим авариям. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Но пока неизвестно, как это повлияет на безопасность дорожного движения. В МВД считают, что отрицательно.

"Учитывая, что данный предварительный национальный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории РФ, полагаем, что его применение на добровольной основе может повлечь риски возникновения дорожно-транспортных происшествий", - ответили ТАСС в министерстве.

Фото: iStock
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД

По данным МВД, отдельные нормы данного предварительного национального стандарта противоречат другим в области организации и безопасности дорожного движения, ПДД, а также Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

При этом, заметим, в ответе указан не новый ГОСТ, а предварительный стандарт. В МВД это объяснили тем, что сейчас информация о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая этого года и позволял устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера, на официальном сайте Росстандарта отсутствует. Есть только ссылка на действующий статус предварительного национального стандарта.

Действительно, на сайте Росстандарта ни соответствующего ГОСТа, ни приказа, его утвердившего, нет. Однако в пресслужбе этого федерального агентства "Российской газете" подтвердили, что этот ГОСТ вступил в силу с 1 мая согласно приказу Росстандарта N144-ст от 19 апреля 2019 г.

В Европе к применению знаков уменьшенного размера установлены строгие требования. Их ставят только там, где скорость ограничена 30 км/ч

В свою очередь в Госавтоинспекции подчеркнули, что установка знаков меньшего размера требует определенных условий. Так, в европейских странах к их применению установлены строгие требования. И ставят их только на участках дорог, где скорость ограничена 30 км/ч.

Фото: РИА Новости
Скорость на трассах повысят, а в городах уменьшат

Напомним, что столичное ГИБДД выиграло суд по факту установки знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенных размеров на некоторых улицах. По данным ГИБДД, представленным в суде, до установки новых знаков на этих участках аварий не было, а после случилось семь наездов на пешеходов за год. Причем два из них были смертельными.

Также, как стало известно "РГ", Госавтоинспекция намерена опротестовать этот спорный ГОСТ. Ведь он не согласован с заинтересованными ведомствами.

Напомним также, что в Правилах дорожного движения указан ГОСТ, которому должны соответствовать дорожные знаки. И он обязателен для всех. Правила утверждаются постановлением правительства. То есть это документ, имеющий большую юридическую значимость, чем ГОСТ.

Поэтому, если где-то установлены знаки, не соответствующие ГОСТу, который указан в Правилах, то автомобилист, которого оштрафовали за нарушение требований такого знака, может оспорить постановление в суде.