Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту количества аварий, считают в МВД России. Такую позицию ведомства озвучила пресс-служба, отвечая на запрос ТАСС. Напомним, что согласно распространенной ранее информации, с 1 мая начал действовать новый ГОСТ под названием "Экспериментальные технические средства организации дорожного движения". В нем предусматривается возможность устанавливать на улицах знаки уменьшенных размеров, а также знаки, в поле которых совмещаются указания как самого знака, так и возможной дополнительной таблички к нему. Все это должно избавить города от загромождения знаками улиц.

Огромное количество знаков не красит город. Но маленькие знаки могут привести к большим авариям. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Но пока неизвестно, как это повлияет на безопасность дорожного движения. В МВД считают, что отрицательно.

"Учитывая, что данный предварительный национальный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории РФ, полагаем, что его применение на добровольной основе может повлечь риски возникновения дорожно-транспортных происшествий", - ответили ТАСС в министерстве.

По данным МВД, отдельные нормы данного предварительного национального стандарта противоречат другим в области организации и безопасности дорожного движения, ПДД, а также Конвенции о дорожных знаках и сигналах.

При этом, заметим, в ответе указан не новый ГОСТ, а предварительный стандарт. В МВД это объяснили тем, что сейчас информация о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая этого года и позволял устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера, на официальном сайте Росстандарта отсутствует. Есть только ссылка на действующий статус предварительного национального стандарта.

Действительно, на сайте Росстандарта ни соответствующего ГОСТа, ни приказа, его утвердившего, нет. Однако в пресслужбе этого федерального агентства "Российской газете" подтвердили, что этот ГОСТ вступил в силу с 1 мая согласно приказу Росстандарта N144-ст от 19 апреля 2019 г.

В Европе к применению знаков уменьшенного размера установлены строгие требования. Их ставят только там, где скорость ограничена 30 км/ч

В свою очередь в Госавтоинспекции подчеркнули, что установка знаков меньшего размера требует определенных условий. Так, в европейских странах к их применению установлены строгие требования. И ставят их только на участках дорог, где скорость ограничена 30 км/ч.

Напомним, что столичное ГИБДД выиграло суд по факту установки знаков "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" уменьшенных размеров на некоторых улицах. По данным ГИБДД, представленным в суде, до установки новых знаков на этих участках аварий не было, а после случилось семь наездов на пешеходов за год. Причем два из них были смертельными.

Также, как стало известно "РГ", Госавтоинспекция намерена опротестовать этот спорный ГОСТ. Ведь он не согласован с заинтересованными ведомствами.

Напомним также, что в Правилах дорожного движения указан ГОСТ, которому должны соответствовать дорожные знаки. И он обязателен для всех. Правила утверждаются постановлением правительства. То есть это документ, имеющий большую юридическую значимость, чем ГОСТ.

Поэтому, если где-то установлены знаки, не соответствующие ГОСТу, который указан в Правилах, то автомобилист, которого оштрафовали за нарушение требований такого знака, может оспорить постановление в суде.