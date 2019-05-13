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13.05.2019 07:48
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван продукт, укрепляющий здоровье сердца

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулярное употребление черники снижает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, выяснила международная группа исследователей из Словакии, Португалии и Польши.

В эксперименте приняли участие несколько десятков добровольцев, которых в течение шести недель кормили черникой. Каждый получал по 150 граммов ягоды три раза в неделю.

В результате "диеты" у людей снизился уровень вредного холестерина, а также глюкозы, белка альбумина и глутамилтрансферазы у женщин,​ представляющей собой фермент, повышенная выработка которого связана с застоем желчи.

Фото: iStock
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Исследователи пришли к выводу, что регулярное употребление черники является простым способом предотвратить проблемы с сердцем, передает Food.news.

Кстати

Ранее ученые из Университета Флориды заявили, что чашка черники в день может замедлить процесс перетекания предгипертонии в гипертонию, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также напиток из лесной черники улучшает память, работу мозга и внимание у детей. Эффект, вероятно, связан с действием флавоноидов - полезных веществ, содержащихся в ягодах.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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