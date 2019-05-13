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13.05.2019 19:30
Рубрика: Digital

Убрать челку

Новые прорывные технологии изменят внешний вид смартфонов и поднимут их цены
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
В этом году может быть выпущен первый в мире смартфон с подэкранной камерой. Сделать это собирается одна из китайских компаний.

Фронтальную камеру у него разместят под поверхностью дисплея смартфона, то есть верхняя часть гаджета будет буквально состоять из одного экрана. Ранее лидер по производству дисплеев компания Samsung официально подтвердила, что тоже работает над созданием такого экрана. Подобные разработки сегодня - цель для многих производителей смартфонов. Но пока ее никто не достиг. А клиент ждет.

Например, поклонников продукции Apple немало расстроила черная полоса на моделях iPhone X и XS, на которую разработчики вынесли фронтальную камеру и другие датчики. Последователи "яблочной религии" ожидали, что новые модели лишатся не только большой круглой кнопки, но и всех остальных лишних деталей, однако их ждало разочарование. Полосу, которая выступает прямо на экране и портит его внешний вид, сразу прозвали "челкой". Избавиться от нее крайне проблематично. Некоторые компании стараются сделать ее максимально незаметной, остальные же попросту копируют челку. Теперь появилась надежда, что внешний вид смартфонов решительно изменится.

Фото: Xiaomi
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По мнению генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, за последние несколько лет концептуально модели смартфонов практически ничем не отличались друг от друга. Давно не было прорывных технологий, за исключением распознавания отпечатка пальца и лица. С появлением этих новинок стоимость смартфонов резко поползла вверх. Подэкранная камера также может привезти к заметному удорожанию моделей. Дороже обойдется и сервисное обслуживание смартфона.

"Что касается фронтальной камеры и единого дисплея, это было бы удобно и эстетично - сделать камеру невидимой. Однако возникает вопрос ремонта. Если человек разобьет такой дисплей, ремонт обойдется в несколько десятков тысяч рублей. Менять придется сразу и дисплей и камеру. Поэтому идея интересная, но есть много вопросов", - заключил эксперт.

Некоторые компании в борьбе с челкой попытались вспомнить некогда популярные модели раздвижных телефонов-слайдеров. Но чтобы добраться до фронтального объектива, придется слегка сдвинуть верхнюю панель смартфона вниз. Однако выезжающие модули фронтальных камер сложно назвать технологией будущего смартфонов.

"Мы наблюдаем тенденцию к увеличению площади дисплея. На первом этапе

стоимость смартфонов будет существенно выше по сравнению с самыми дорогими моделями сегодня. Но с распространением инновации цена постепенно снизится", - прогнозирует руководитель группы закупок в категории "телефоны/планшеты" компании "Ситилинк" Сергей Ворзов.

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