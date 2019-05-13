В обязательной автогражданке нашлась еще одна лазейка для того, чтобы не полностью возместить ущерб пострадавшему в аварии. Причем попасться в эту ловушку может любой автовладелец, даже сам того не ведая.

С такой ситуацией столкнулся в Тамбове некий Беспальцев (фамилия изменена редакцией). Он попал в ДТП не по своей вине и обратился к своему страховщику. Страховщик направил его автомобиль на ремонт. Случайно проезжая мимо автосервиса, он решил посмотреть, что с его машиной. И увиденное привело его в ужас. Кузов просто порезали. Причем не по технологическим швам, а кусками, вырезав часть крыла и заднюю часть. Тогда автовладелец написал претензию к страховщику. Часть недочетов устранили, но главные недостатки остались. Автовладелец пожаловался на страховщика в Центробанк. Напомним, что если страховщик направлял машину в сервис, то он и несет ответственность за качество ремонта. И тут выяснилась одна очень интересная деталь: Центробанк не может привлечь к ответственности страховщика, поскольку потерпевший, оказывается, все свои права на урегулирование дел со страховщиком, а также на получение выплат передал автосервису. В доказательство Центробанк прислал копию договора цессии, по которому такие права передаются. Но пострадавший этого договора не подписывал и вообще впервые его видит.

Он подал в суд на страховщика. А также написал заявление в прокуратуру о подделке документов. Прокуратура передала его в полицию, где возбудили по этому факту уголовное дело.

В суде страховщик упирал на то, что не отправлял пострадавшего на ремонт и даже не мог этого сделать, поскольку у него не заключено договоров ни с одним автосервисом. А направлял он пострадавшего только на дефектовку, то есть установление стоимости восстановительного ремонта. А какие там документы подписывал пострадавший в сервисе - его проблемы.

При этом к страховщику обратился директор автосервиса с договором уступки права требования выплаты, подписанным Беспальцевым. Страховщик выплатил всю сумму директору автосервиса, а это 111 тысяч рублей. Независимая техническая экспертиза, на которую ссылается суд, утверждает, что "объем проведенных работ не соответствует акту первичного осмотра, проведенный кузовной ремонт является необратимым, заводские детали распилены в местах, не соответствующих заводским, а сам ремонт не предусмотрен действующей документации и нормативам по кузовному ремонту. Среднерыночная стоимость ремонта без учета износа - 77 921 рубль".

И тут возникает вопрос страховщику: как он выплатил деньги директору автосервиса, если в договоре цессии указан другой номер полиса? Причем полис действующий, по которому застрахована другая машина, другого автовладельца, непричастного к этой истории.

Если страховщик вашу машину отправляет на ремонт, то убедитесь, что у него заключен договор с сервисом. А от подделки документов никто не застрахован

Районный суд Тамбова признал договор между автовладельцем и автосервисом незаключенным и обязал выплатить страховщика в пользу Беспальцева страховое возмещение 111 тысяч рублей, штраф 55 500 рублей и 14 500 рублей убытков.

Как выяснилось, это не единичный случай. В арбитражном суде есть определение по делу между этим же страховщиком и автовладельцем - юридическим лицом. Там подписал такой же договор водитель, который пригнал машину на ремонт. Но подписывать договоры от имени юридического лица водитель не имел права. Поэтому страховщик уплатил все в досудебном порядке. Сколько еще таких случаев - сказать сложно. Понятно, откуда в договоре с Беспальцевым взялся другой номер полиса. Вероятно, подделывая документ, использовали шаблон. А старый номер забыли исправить.

- Схема простая, - поясняет юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. - Приходит человек к страховщику. Его якобы направляют на ремонт. На сервисе вместо акта приема-передачи машины подсовывают договор уступки права требования на выплату и всех претензий по ремонту. Ремонт делают абы как. Все равно никто не сможет подать претензию. Потом вместо потерпевшего получают выплату. То есть ремонт стоит 20 тысяч, а сервис по этому договору получает от страховщика 100 тысяч. Но в данном деле человеку ничего не подсунули. Подпись просто подделали.

Так что если страховщик вашу машину отправляет на ремонт, убедитесь, что у него заключен договор с сервисом. Не подписывайте бумаг, не прочитав их. Ну а от случая, подделки, никто не застрахован.