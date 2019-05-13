Пострадавший в авиакатастрофе в Шереметьево выписан из клиники

Один из пассажиров, пострадавший в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево 5 мая, выписан из клиники ФМБА, где он проходил лечение. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения России. Состояние пострадавшего врачи расценили как удовлетворительное.

Остальные пассажиры и члены экипажа продолжают лечение. В НМИЦ хирургии имени А.В.Вишневского находятся четверо пострадавших, состояние которых постепенно улучшается. Один из тяжелых пациентов, по оценкам врачей, сегодня уже ближе к средней степени тяжести. Состояние еще троих - близко к удовлетворительному.

Самая тяжелая пациентка с обширными ожогами проходит лечение в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Она стабильна, находится в сознании, отмечается в сообщении министерства. Что касается четверых членов экипажа, их состояние среднее, близкое к удовлетворительному.