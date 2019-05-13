Собянин: "Московская весна А Сappella" становится мировым событием

В фестивале "Московская весна А Сappella", который прошел недавно в столице, приняли участие 195 исполнителей и коллективов из России и 26 стран мира. Об этом в интервью "ВМ" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Победителями фестиваля стали американская группа Six Appeal, которая исполнила песню "Катюша" и немецкая поп-группа ONAIR с песней "Подмосковные вечера".

По словам Сергея Собянина, этот фестиваль становится мировым музыкальным событием.

Он так же рассказал, что ждет москвичей дальше. "С 17 по 19 мая планируем провести новый фестиваль "Николин день", посвященный искусству и благотворительности. С 24 мая по 2 июня пройдет гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". С 7 по 16 июня состоится самый масштабный в Европе фестиваль исторической реконструкции - "Времена и эпохи". А с 23 августа по 8 сентября всех желающих собирает "Цветочный джем" - сладкий фестиваль и международный конкурс городского ландшафтного дизайна", - уточнил мэр Москвы.