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13.05.2019 18:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собянин: "Московская весна А Сappella" становится мировым событием

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В фестивале "Московская весна А Сappella", который прошел недавно в столице, приняли участие 195 исполнителей и коллективов из России и 26 стран мира. Об этом в интервью "ВМ" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. 

Победителями фестиваля стали американская группа Six Appeal, которая исполнила песню "Катюша" и немецкая поп-группа ONAIR с песней "Подмосковные вечера".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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По словам Сергея Собянина, этот фестиваль становится мировым музыкальным событием.

Он так же рассказал, что ждет москвичей дальше. "С 17 по 19 мая планируем провести новый фестиваль "Николин день", посвященный искусству и благотворительности. С 24 мая по 2 июня пройдет гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". С 7 по 16 июня состоится самый масштабный в Европе фестиваль исторической реконструкции - "Времена и эпохи". А с 23 августа по 8 сентября всех желающих собирает "Цветочный джем" - сладкий фестиваль и международный конкурс городского ландшафтного дизайна", - уточнил мэр Москвы.

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