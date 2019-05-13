Новости

В Хабаровском крае пропали две группы рыбаков 11:06
Видео: полицейские арестовали сотню стритрейсеров на спорткарах 11:01
Беларусь получила новый вид оружия 11:00
В Севастополе восстановят разрушенный вандалами воинский мемориал 10:54
Эксперт: С-300 и С-400 превосходят американские разработки 10:49
СМИ: Минобороны отказалось от снайперской винтовки "Точность" 10:44
Эстафета огня II Европейских игр отправилась в путь по Беларуси 10:39
Последний танк Т-34-76 производства СТЗ выставили в парке "Патриот" 10:38
В Израиле официально началось "Евровидение" 10:34
Новый Skoda Rapid появится через один рестайлинг 10:32
Благовещенский переулок в Москве закроют с 14 по 19 мая 10:30
В Москве водитель Lexus расстрелял автобус 10:27
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Приамурье 10:27
В кабинете вице-мэра Якутска прошел обыск 10:20
Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая 10:20
В Челябинске четырехлетняя девочка выпала из окна 10:05
Тела всех погибших в авиакатастрофе в Шереметьево опознаны 10:00
В Томске на поля выйдут комбайны-беспилотники 09:57
В Московском зоопарке появились домики для пчел 09:55
В Барнауле пассажиры автобуса пострадали при столкновении с грузовиком 09:55
Тигрицу Тайгу вернут в Приморье 09:51
В Югре у двух депутатов нашли поддельные дипломы 09:28
В Приморье поисковики восстановили штурмовик Ил-2 времен войны 09:26
Что стимулирует в Беларуси многодетных матерей 09:22
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 09:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 мая
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
Задайте вопрос о переходе на цифровое ТВ
13.05.2019 09:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Московском зоопарке появились домики для пчел

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Специальные убежища для пчел появились в Московском зоопарке. Их установили рядом с павильоном "Птицы и бабочки", который располагается на новой территории парка.

Фото: iStock
Видео: Лемуры из Пермского зоопарка принимают солнечные ванны

Домики - искусственные сооружения, в них пчелы и осы смогут выводить свое потомство, а также прятаться от непогоды.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, внешне пчелиные убежища похожи на большие скворечники с крышей, на фасаде они закрыты защитной сеткой. Внутри уложены деревянные спилы и полые стебли бузины.

- Большинство из нас уверены в том, что осы и пчелы живут в ульях. Однако на самом деле более 90 процентов особей от всей популяции предпочитают свое отдельное жилье коллективному, - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Пчелы очень важны для города, так как они участвуют в опылении растений, и поэтому для них важно создавать хорошие условия как для жизни, так и для размножения.

Ранее "РГ" писала о том, что в Новосибирском зоопарке впервые поселились красные фламинго. Эти птицы приехали из Чехии еще в марте, однако только в мае они стали выходить к посетителям.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Помпео прибудет в Сочи для переговоров с Лавровым 14 мая
Во Франции призвали прекратить "антироссийскую истерию"
Две трети жителей России готовы работать без нужды в заработке
Второй тур выборов президента состоится в Литве
США получат документы и вещи Ассанжа из посольства Эквадора