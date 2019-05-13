В Московском зоопарке появились домики для пчел

Специальные убежища для пчел появились в Московском зоопарке. Их установили рядом с павильоном "Птицы и бабочки", который располагается на новой территории парка.

Домики - искусственные сооружения, в них пчелы и осы смогут выводить свое потомство, а также прятаться от непогоды.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, внешне пчелиные убежища похожи на большие скворечники с крышей, на фасаде они закрыты защитной сеткой. Внутри уложены деревянные спилы и полые стебли бузины.

- Большинство из нас уверены в том, что осы и пчелы живут в ульях. Однако на самом деле более 90 процентов особей от всей популяции предпочитают свое отдельное жилье коллективному, - рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. Пчелы очень важны для города, так как они участвуют в опылении растений, и поэтому для них важно создавать хорошие условия как для жизни, так и для размножения.

Ранее "РГ" писала о том, что в Новосибирском зоопарке впервые поселились красные фламинго. Эти птицы приехали из Чехии еще в марте, однако только в мае они стали выходить к посетителям.