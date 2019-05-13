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13.05.2019 19:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Неизвестных почти не осталось

Закончены ДНК-экспертизы по делу о гибели самолета в Шереметьево
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 101(7859)
Следственный комитет РФ официально объявил, что закончил экспертизы ДНК погибших. И они почти все опознаны.

Не завершена лишь работа по идентификации одного погибшего - гражданина США. Но ее закончат в ближайшее время, заверили в СК.

До этого заявления представителя следственного ведомства слухи о сроках экспертиз ходили противоречивые. Так, одни "информированные источники" сообщали, что экспертизы уже завершены, другие, напротив, уверяли, что до конца еще очень долго. По сообщениям из этих источников, генетические экспертизы закончатся не раньше, чем через месяц.

Фото: РИА Новости
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Это уголовное дело начинало расследовать Управление Следственного комитета на транспорте, но когда стало очевидно, что в результате жесткой посадки и последующего пожара погибло очень много пассажиров, дело было поручено вести Главному следственному управлению центрального аппарата СКР.

На каком этапе сейчас находится работа следователей, рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По поводу экспертиз представитель ведомства объяснила, что прошли молекулярно-генетические экспертизы тел сорока погибших. Уже допрошены все пострадавшие в результате авиапроисшествия. Подписались под протоколами допросов представители персонала аэропорта, сотрудники компании "Аэрофлот" и "иные лица, которые могут располагать значимой для следствия информацией".

В каких подразделениях аэропорта и компании изымались документы и какие конкретно это были бумаги, Светлана Петренко уточнять редакции не стала

Сейчас следователи вместе со специалистами Международного Авиационного комитета продолжают изучение данных изъятых бортовых самописцев лайнера. Кроме того в самых разных службах аэропорта Шереметьево, а также в самой компании "Аэрофлот", по словам представителя ведомства, проведены выемки документов, касающихся происшествия. В каких подразделениях аэропорта и компании изымались документы и какие конкретно это были бумаги, Светлана Петренко уточнять редакции не стала.

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- Назначены и иные экспертизы, результаты которых вместе с собранными доказательствами позволят восстановить объективную картину произошедшего. А главное - сделать выводы о причастности конкретных граждан к совершению преступления, - объяснила представитель Следственного комитета РФ.

Напомним, что вечером 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево произошла страшная по последствиям авария самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот". Судно поднялось в воздух, выполняя обычный рейс Москва- Мурманск. Но уже через несколько минут запросило аварийную посадку. По сообщениям со ссылкой на представителей аэродрома и летчиков, в лайнер при взлете ударила молния и вызвала сбой в аппаратуре.

Посадка самолета с полными баками горючего прошла неудачно - самолет загорелся. На борту в тот момент находилось 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. Из них выжили 37. Основная масса погибших оказалась в хвосте самолета. По последним данным, люди даже неуспели отстегнуть ремни.

Из экипажа погиб один человек - бортпроводник.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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