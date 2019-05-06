Опубликовано видео подъема обломков обгоревшего Superjet-100 в Шереметьево

На записи, опубликованной в WhatsApp Следственного комитета (СК), видно, как обломки сгоревшего авиалайнера эвакуируют с летного поля с помощью тяжелого крана.

На видео хорошо заметно, как сильно обгорел самолет. Огонь практически полностью уничтожил фюзеляж от хвоста до крыльев. Дальше обломки Superjet-100 будут изучать эксперты.

Пассажирский самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся вечером 5 мая при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Следственный комитет подтвердил гибель 41 человека.