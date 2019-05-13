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13.05.2019 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кузнецовой сообщили о ЧП с вооруженным школьником в Казани

Текст: Олег Корякин

Уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову информируют о ситуации в казанской гимназии, где произошло ЧП с вооруженным подростком. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.

Фото: Рустам Кильсинбаев/ТАСС
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Между тем ее татарстанская коллега Гузель Удачина выехала в школу, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия. Она пояснила, что пока еще рано делать выводы о случившемся.

"Это одна из лучших школ в Казани, там и с охраной все в порядке должно было быть. Вопросов к ней не возникало, в наше поле зрения эта гимназия не попадала", - цитирует Гузель Удачину ТАСС.

Она также заверила, что многие школы Татарстана обеспечены психологами. В республике действует система, когда на уровне районов педагоги-психологи объединяются в психологические службы для оказания помощи.

Напомним, что, по сообщению татарстанского МВД, сигнал о ЧП на единый номер 112. Позвонила мама одной их учениц 10 класса гимназии.

Подросток пришел на урок русского языка, сел за парту и достал пневматический пистолет и нож. Никаких требований он не выдвигал.

Также в МВД уточнили, что школьник не стрелял. Жертв нет. В данный момент школа оцеплена сотрудниками полиции.

Справка "РГ"

Казанская гимназии № 7 является экспериментальной площадкой Российской академии образования. Здесь обучаются одаренные дети по индивидуальным программам. Она не раз входила в список лучших школ России.

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