В Казани госпитализирована педагог, чей ученик взял в заложники класс

Учительница 10-го класса казанской гимназии, чей ученик сегодня взял в задолжники одноклассников, госпитализирована. Как передает сайт KP.Ru, несмотря на то, что инцидент был оперативно улажен и никто не пострадал, у женщины из-за стресса начались проблемы с сердцем, и ей потребовалась помощь медиков.

Напомним, по информации полиции Татарстана, старшеклассник зашел в кабинет русского языка, когда прозвенел звонок на урок, сел за стол учителя и достал пневматический пистолет и кухонный нож.

"Никаких требований не выдвигал. Сотрудники МВД задержали 17-летнего юношу. Сейчас с ним работают специалисты", - сообщает пресс-служба регионального главка.

Об инциденте в гимназии стало известно после звонка мамы одной из учениц. Женщина рассказала стражам порядка, что одноклассник ее дочки вооружен и удерживает детей в одном из кабинетов.