В Казани СК завел дело на подростка, захватившего заложников в школе

Хулиганский поступок ученика казанской гимназии, который, вооружившись пневматикой и ножом, удерживал в кабинете однокашников, вылился в уголовное дело. "Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", - сообщает пресс-служба центрального аппарата СК.

Напомним, сегодня утром мама одной из учениц позвонила в полицию и рассказала, что ее дочь и других детей против их воли удерживает в классе вооруженный молодой человек. Несмотря на то, что никаких требований юноша не выдвигал и никто в результате инцидента не пострадал, сообщалось, что педагогу, в чьем классе все случилось, потребовалась помощь врачей: у женщины заболело сердце.

"Утром 13 мая в Казани 17-летний подросток с ножом и пневматическим пистолетом зашел в класс, достав оружие, сел за стол преподавателя и препятствовал ученикам покинуть помещение", - рассказали в пресс-службе СК РФ.

Молодой человек задержан. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.