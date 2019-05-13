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13.05.2019 17:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Владимир Путин посетил авиазавод в Казани

Текст: Кира Латухина (Казань)
Сегодня президент работает в двух городах. Сначала глава государства прилетел в Казань, на авиазавод. А на вечер запланировал совещание по вопросам военного строительства и развитию ВПК в Сочи. Дальше такие совещания продолжатся всю неделю.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Глава государства ранее уже говорил, что собирается изменить формат традиционной серии совещаний в Сочи, и что будет и на месте будет проговаривать наиболее актуальные темы в этой сфере - то есть там, где идет производство.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Президента сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Татарстана Рустам Минниханов, руководство ОАК.

Прямо на аэродроме Владимир Путин осмотрел модернизированные Ту-160, Ту-95МС, Ту-22 и ряд других самолетов, а также поднялся на борт одного из вертолетов Казанского вертолетного завода, Ми-38Т, созданного для транспортных десантных задач, с новыми высокоэкономичными двигателями отечественного производства. На базе этой техники планируется производство специализированных вертолетов, в том числе "арктических". Еще президент ознакомился с характеристиками модификаций вертолета "Ансат". В отдельном ангаре ему показали и модернизированный Ту-214.

А в беседе с рабочими глава государства получил благодарность за полную загрузку предприятия и - от молодых сотрудников - приглашение на чемпионат рабочих профессий "Ворлдскиллс", который пройдет в Казани в этом году.

Казанский авиазавод - уникальный авиастроительный комплекс. Сейчас это единственное предприятие в стране, способное выпускать стратегические бомбардировщики последнего поколения.

Владимир Путин был здесь в январе прошлого года, наблюдал за первым полетом нового стратегического бомбардировщика Ту-160. Это самый крупный в мире сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый большой в истории военной авиации сверхзвуковой самолет и самолет с изменяемой геометрией крыла, один из наиболее мощных боевых самолетов в мире.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Летом 2018 года на испытания был передан первый глубоко-модернизированный дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М, а в декабре состоялся его первый полет. Самолет получил новое навигационное оборудование, управление двигателями и топливной автоматикой, оборудование радиоэлектронного противодействия.

На заводе также идет модернизация почти всего производственного комплекса, в частности - реконструкция аэродромной базы. К 2022 году должна быть качественно новая производственная площадка.

КАЗ ведет и работы по поддержанию парка Дальней авиации, а также строит лайнеры Ту-214 спецназначения для Специального летного отряда "Россия" и Минобороны.

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