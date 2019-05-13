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13.05.2019 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Текст: Наталья Граф (Омск)
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства 55-летнего омича. Установлено, что к совершению преступления причастна его 16-летняя дочь.

Тело погибшего со множественными ранами обнаружили врачи бригады скорой помощи, прибывшие по вызову в квартиру на улицу Коммунальная. По подозрению в убийстве задержана несовершеннолетняя дочь хозяина жилья, которая дала признательные показания.

На Ставрополье отец убил малолетнюю дочь после конфликта с женой

Как выяснилось, после смерти супруги мужчина воспитывал дочь один. Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал. В тот вечер у них произошел скандал из-за грязной посуды. Отец настаивал на том, чтобы дочь ее помыла, та отказывалась.

- По версии следствия, в ходе ссоры девочка нанесла отцу, с которым проживала, множество ударов, в том числе молотком и ножом, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

После того как отец перестал подавать признаки жизни, школьница вызвала ему "скорую" и ушла из дома.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, условия проживания и воспитания подозреваемой. В ближайшее время суд определит ей меру пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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