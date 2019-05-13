В Омске школьница убила отца из-за немытой посуды

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства 55-летнего омича. Установлено, что к совершению преступления причастна его 16-летняя дочь.

Тело погибшего со множественными ранами обнаружили врачи бригады скорой помощи, прибывшие по вызову в квартиру на улицу Коммунальная. По подозрению в убийстве задержана несовершеннолетняя дочь хозяина жилья, которая дала признательные показания.

Как выяснилось, после смерти супруги мужчина воспитывал дочь один. Школьница пояснила следователю, что между ними сложились неприязненные отношения. Отец постоянно оскорблял и ругал ее, иногда выпивал. В тот вечер у них произошел скандал из-за грязной посуды. Отец настаивал на том, чтобы дочь ее помыла, та отказывалась.

- По версии следствия, в ходе ссоры девочка нанесла отцу, с которым проживала, множество ударов, в том числе молотком и ножом, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

После того как отец перестал подавать признаки жизни, школьница вызвала ему "скорую" и ушла из дома.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, условия проживания и воспитания подозреваемой. В ближайшее время суд определит ей меру пресечения.