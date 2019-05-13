Эвакуации на Ставрополье прошли после звонков о минировании

Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД региона, полицейские проверили все объекты.

- Сотрудниками полиции организованы проверочные мероприятия, по результатам которых предметов, представляющих опасность, не обнаружено, - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Как сообщалось, эвакуации начались около 18 часов в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Минеральных Водах и Ессентуках. Людей оперативно вывели из зданий, которые оцепили силами МВД и МЧС.