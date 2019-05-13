Фестиваль памяти Елены Образцовой открывается в Петербурге

Сегодня в родном городе оперной дивы Елены Образцовой открывается Международный фестиваль искусств "Елена". В этом году фестиваль, который пройдет в четвертый раз и продлится до 26 мая, приурочен к 80-летию со дня рождения певицы.

"Первый фестивальный день начнется с посадки сирени в сквере Елены Васильевны Образцовой на пересечении Писарева и Декабристов. Это красивое событие при участии мировых звезд оперы станет увертюрой праздника", - цитирует ТАСС организаторов фестиваля. Это культурное событие, благодаря насыщенной программе, которая сочетает в себе шедевры классической и современной музыки, ежегодно привлекает тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга. С нетерпением фестиваля ждут и молодые таланты - лучшие воспитанники Международной академии музыки получат возможность выступить на престижных площадках Санкт-Петербурга.

Кроме того, сегодня Большом зале Санкт-Петербургской Государственной филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится гала-концерт, в котором примут участие звезды мировой эстрады - Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Олеся Петрова, Василий Ладюк, Сергей Скороходов. Специальным гостем концерта станет солист Метрополитен-Опера и Ла Скала Рамон Варгас.

Среди множества выступлений в программе также опера Петра Чайковского "Евгений Онегин" в исполнении солистов Академии Елены Образцовой при участии симфонического оркестра "Северная симфония" театра "Мюзик-Холл", а также опера Пьетро Масканьи "Сельская честь".

С полной программой фестиваля можно познакомиться на сайте Международной академии музыки.

Напомним, оперная дива Елена Образцова известна не только своим музыкальным и артистическим талантом: она всегда поддерживала юных музыкантов - по ее инициативе была создана Международная академия музыки, а также учреждены музыкальные конкурсы. Среди основных целей проектов знаменитой певицы не только поиск талантов среди подрастающего поколения и совершенствование вокального мастерства, но и просветительская миссия в области классической музыки.