В Петербурге пройдет концерт к юбилею Римского-Корсакова

В стенах Санкт-Петербургской государственной консерватории 15 мая пройдет концерт, посвященный 175-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова.

На вечере прозвучат уникальные концертные программы из фольклорных коллекций консерватории. Посетители смогут услышать традиционные песни из села Калинино Кунгурского района Пермского края, композиции, дошедшие до наших лет благодаря старожилам Красноярского края.

О фольклорных элементах в произведениях Римского-Корсакова написано множество научных работ. На концерте слушатели смогут познакомиться с песнями народных музыкантов, которыми вдохновлялся сам композитор, услышат и сами произведения мастера, созданные на основе русского народного фольклора.

Также с 14 по 17 мая в консерватории пройдет VIII Международная научно-практическая конференция по этномузыкологии. В программе запланированы лекции, мастер-классы, творческие лаборатории и встречи с народными исполнителями.