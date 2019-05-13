В Петербурге жившую среди крыс девочку заселили в социальную гостиницу

Восьмилетняя петербурженка, живущая в квартире, где содержалась на продажу сотня крыс, переведена из больницы в социальную гостиницу. Домой она вернется, как только в квартире наведут порядок, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Калининского района Петербурга.

Ранее девочка была госпитализирована прямо из захламленной квартиры. Но медобследование показало, что проблем со здоровьем у нее нет. Находиться в больнице без диагноза нельзя, но и в квартиру девочка тоже не могла вернуться.

В двухкомнатной хрущевке на Карпинского девочка жила вместе с матерью и бабушкой. Бабушка получала пенсию, мать официально нигде не работала и зарабатывала тем, что выращивала крыс на корм змеям.

К моменту визита сотрудников органов опеки и попечительства, в двушке находилось больше сотни грызунов. И хотя все крысы являлись декоративными и в принципе не опасными, из-за такого количества животных в квартире стоял невыносимый запах. Собственно, запах распространялся и по подъезду тоже, поэтому соседи и забили тревогу и сообщили в органы опеки о том, что в квартире происходит нечто странное.

Сейчас данной историей заинтересовался также Следственный комитет Петербурга, ситуацию держат на контроле в аппарате Уполномоченного по правам ребенка по Северной столице. О том, чтобы изъять девочку из семьи, речи пока не идет. Но сроки пребывания в социальной гостинице не ограничены, поэтому школьница вернется домой, лишь когда в квартире создадут нормальные условия для ребенка.